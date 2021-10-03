Как избавиться от Алисы: производитель гениев угрожает проблемами

Москвичка Алиса Теплякова, пройдя вступительные испытания, в девять лет получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками.

Вундерфатер Тепляков, девятилетняя дочь которого Алиса поступила на психологический факультет МГУ, с самого начала всецело отдался участию в учебном процессе и продолжает в нем активно участвовать, пишет Максим Соколов для РИА Новости.

Теперь Тепляков заявляет, что Алису грозятся отчислить из-за посещаемости. "Ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость", — приводит он слова неназванных преподавателей.

Особенное негодование у него вызывает то, что "некоторые представители университета не намерены выделять время и средства, чтобы решать сложности, связанные с обучением девочки", тогда как МГУ "следует поступиться формальностями и закрыть глаза на посещаемость в ее случае".

В связи с тем, что Теплякову присуще крайнее сутяжничество (причем не только в отношениях с факультетом — он боролся и борется с самыми разными инстанциями: школой, опекой, etc.), за точность передачи слов преподавателей, которых он отказывается называть, трудно поручиться со всей уверенностью. Может быть, это всего лишь психологическая проекция, может быть, какой-то преподаватель, раздраженный его всевозрастающими требованиями, в самом деле утратил контроль над собой и выразил свой взгляд на то, как решать проблему Алисы и ее отца.

Наверное, вслух (тем более в беседе с Тепляковым, который к неосторожно сказанному слову привяжется и не отвяжется) так и не следовало говорить, но, в общем-то, у МГУ другого способа не остается. Свободный от забот родитель — он не сеет и не пашет — будет выступать со все новыми требованиями, энергия у него исключительная, психическое здоровье тоже. Так что либо профессорско-преподавательский состав будет вынужден плясать вокруг вундермедхен и вундерфатера, а на прочих студентов в числе нескольких сот наплевать, не до них (тем более на научную работу), либо придется прибегнуть к радикальному решению.

Ведь Алисой цирк не ограничится. Кроме нее, в семействе еще шестеро детей: Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг и Тесей. И если Фейлунг и Тесей еще слишком малы для высшего образования, то семилетний Хеймдалль уже готовится к поступлению, а Лейя, Терра и Айлунг — на подходе. Как это будет выглядеть, примерно можно себе представить на примере Алисы. Ведь педагог один — папаша Тепляков.

Поэтому одним отчислением Алисы проблема не решается. Во-первых, будет новая тяжба с оспариванием этого решения. Во-вторых, можно будет поступить по новой, с теми же эффектами. В-третьих, стезя уже накатана, будет Хеймдалль — и прочие вундеркинды.

Необходимо решение начальства о запрете на поступление в высшие учебные заведения лиц, не достигших 14 лет. Или хотя бы не достигших двенадцати.

Но при этом отчислить Алису на основе такого решения не получится. Закон не имеет обратной силы, а она поступала, когда ничего такого не было. Вундерфатер оспорит — и формально будет прав.

То есть, чтобы больше цирка не было, необходимы следующие меры:

а) отчисление А. Е. Тепляковой по признакам, применимым безотносительно к возрасту (посещаемость, т. е. непосещаемость, неудовлетворительные успехи обучения, дезорганизация учебного процесса);

б) издание нормы, не дозволяющей зачисление в вузы малолеток.

После этого профессорско-преподавательский состав вздохнет свободно, а прежние — тоже весьма утомительные — тяготы покажутся если не милыми и приятными, то хотя бы рациональными. В отличие от...

А вундерфатеру придется придумать какой-нибудь новый повод и новый объект для сутяжничества. Судя по его талантам, за ним не заржавеет.

Скажут: жестоко. Может быть, но понятие жестокого обращения также применимо к нормальным студентам и нормальным преподавателям. Они ничего такого не заслужили.

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