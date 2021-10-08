России мешают расколоть Британию

Во всем этом, конечно же, винят в первую очередь Россию. Но кризисы приходят и уходят, а над Британией по-прежнему висит дамоклов меч ее распада. И вот тут выясняется, что Россия виновата в том, что она добивается отделения Шотландии и одновременно всячески препятствует этому. Обвинения против нас, как вы понимаете, зависят от того, какая из сторон их выдвигает, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.

На последнем съезде Шотландской национальной партии (ШНП), прошедшем в сентябре, официально взят курс на проведение повторного референдума об отделении региона от Соединенного Королевства не позднее 2023 года. Правительство Британии в ответ приказало своим министрам вообще прекратить публично говорить о шотландской независимости: видимо, в Лондоне полагают, что таким образом проблема рассосется или отложится на потом.

Премьер-министр Борис Джонсон ранее неоднократно заявлял о том, что референдум, прошедший в 2014 году и отвергший независимость, является "выбором на целое поколение", а потому он не позволит организации повторного, пока находится в офисе на Даунинг-стрит. Однако неожиданно для всех теоретическую возможность нового голосования допустил министр по делам Шотландии Алистер Джек, который заявил, что Лондон согласится с такой возможностью, если опросы общественного мнения покажут, что референдума хотят более 60 процентов шотландцев. Странное условие. Даже сложно припомнить, когда назначение каких-то выборов и референдумов привязывалось к субъективным и сиюминутным социологическим опросам. Видимо, получив хорошую взбучку за такое творчество, Джек теперь бросился заявлять, что есть и еще одно условие: референдум о независимости может быть проведен не менее чем через 25 лет.

Но что бы там ни говорили в Лондоне, первый министр Шотландии (она же лидер ШНП) Никола Старджен начала организационную подготовку к новому всеобщему опросу. Что вызвало разговоры о возможности повторения в Британии "каталонского сценария" с проведением референдума вопреки несогласию столицы.

Надо заметить, что мнение самих шотландцев относительно независимости своего региона постоянно колеблется. В прошлом году, в разгар пандемии коронавируса и карантинных ограничений, вводимых Лондоном, недовольство правительством Джонсона было настолько высоко, что сторонники отделения превышали порой противников на десять процентов. В последнее же время эмоции, вызванные Brexit и карантином, спали, и сепаратистские настроения пошли на убыль. Опросы нынешнего года показывают, что юнионисты превосходят сепаратистов на три-четыре процента. Однако еще не проводилось исследований после того, как Британию стало лихорадить от кризиса к кризису. Нет сомнений в том, что немыслимые очереди на автозаправках и пустые полки супермаркетов в ближайшее время подстегнут сепаратистские настроения шотландцев.

А раз так, не приходится сомневаться в том, что в этом снова обвинят Россию. Извечный аргумент британских политиков против чего бы то ни было обычно звучит однозначно: "Этого хотел бы Путин". Данный, с позволения сказать, "довод" был использован противниками Brexit во время референдума 2016 года. Он же активно приводится и сейчас.

К примеру, бывший министр иностранных дел Британии, а ныне член палаты лордов Уильям Хейг на днях презентовал книгу, в которой заявил, что независимость Шотландии будет "даром божьим" для Владимира Путина. Бывший дипломат объяснил это просто: "Мотив России ясен: распад одного из самых успешных союзов наций в истории сделает народ Шотландии и остальную часть Великобритании более уязвимыми для пагубного влияния Кремля и ослабит способность Британии противостоять России на мировой арене".

Логично было бы спросить Хейга, а так уж необходимо ли британцам противостоять России на мировой арене. Но лидеры ШНП вместо этого начали выдвигать "аргументы" в том же духе. Депутат британского парламента и основной спикер партии сепаратистов по вопросам внешней политики и обороны Стюарт Макдональд стал горячо доказывать, что Кремль как раз страстно мечтает сохранить единую Великобританию. Он заявил, что утверждение Хейга "фундаментально неверно и необоснованно", поскольку "Путин против появления маленькой, либеральной, открытой и мультикультурной европейской нации, отстаивающей права человека, демократию и верховенство закона, каковой и будет независимая Шотландия".

Тут следует пояснить, что Макдональд является страстным борцом против "русской угрозы", обвиняя Москву во всех смертных грехах почище любого лондонского политика. Он очень гордится своим докладом "Дезинформация в публичной жизни Шотландии: анализ угрозы и предлагаемые решения". Судя по этому докладу, Россия полностью захватила информационное пространство Шотландии, распространяя фейки и внося раскол в общество (забавно слышать обвинения в "расколе" от официального сепаратиста). Причем все "доказательства" сводятся к обычной для британских политиков формуле "хайли лайкли".

Мало того, автор доклада признает, что британское правительство не доказало ни одного случая вмешательства России ни в шотландский референдум 2014 года, ни в общенациональный референдум по выходу из ЕС 2016 года, что, по мнению парламентария, "оставляет вакуум для заполнения его спекуляциями и конспирологическими теориями". Собственно, этим — распространением конспирологии — Макдональд и занимается самым активным образом. Единственным "доказательством" вмешательства России он посчитал появление политиков Алекса Салмонда и Джорджа Галлоуэя, игравших значительную роль в шотландских выборах этого года, в качестве ведущих шоу на каналах RT и Sputnik. По идее, это как раз должно было бы доказать всему миру, что российские СМИ непредвзяты, учитывая тот факт, что Салмонд является лидером движения по отделению Шотландии, а Галлоуэй, наоборот, возглавил там юнионистов. Но Макдональд, несмотря на это, постоянно требует полностью запретить в Британии российские каналы.

Разжигая настоящую антироссийскую (а попутно и антикитайскую) паранойю, спикер от ШНП недавно призвал Британию брать пример со стран, которые "успешно борются против российской дезинформации", и в частности — с Латвии. Напомним, Рига уже скатилась до уголовных преследований и откровенных репрессий против любых журналистов, которые так или иначе сотрудничают с российскими СМИ.

Столь откровенная антироссийская одержимость Макдональда, похоже, начала надоедать уже и некоторым его соратникам по партии. Так, один из членов политического комитета ШНП доктор Тим Райдаут в ответ на очередную параноидальную статью своего партийного коллеги написал об опыте общения с российскими бизнес-партнерами: "Они на сто процентов поддерживают независимость Шотландии, могут приводить длинные цитаты из Бернса, любят наш виски и так далее. Так что любой, кто думает, что между Россией и Шотландией существует проблема, находится на неверной стороне истории".

Газета The Times усмотрела в этих спорах "раскол среди националистов по поводу российской угрозы" и привела еще несколько цитат от сторонников независимости Шотландии, которые считают Макдональда с его одержимостью Россией "невменяемым". Удивительно, что тот, раскритиковав статью The Times, не усмотрел в ней "спецоперацию России", а ведь мог бы, судя по его богатому опыту.

Неуклюжие попытки парламентария оправдаться вызвали массу вопросов к нему со стороны рядовых членов ШНП, которые действительно искренне недоумевают, зачем бы России мешать референдуму о независимости Шотландии. На что Макдональд ничтоже сумняшеся заявил, что "даром божьим для Путина является как раз нынешнее правительство Великобритании… малодушное и скомпрометированное". В подтверждение приводится очередной скандал в связи со взносами беглых российских олигархов и их жен в фонд Консервативной партии. То есть, судя по этой "логике", Кремль нещадно борется против отделения Шотландии с тем, чтобы сохранить "пророссийское" правительство Бориса Джонсона. И данное стремление, похоже, пересиливает любовь русских к поэту Роберту Бернсу и шотландскому виски.

Все эти споры и неубиенные "аргументы" лишний раз наглядно демонстрируют всю абсурдность обвинений против России, перманентно генерируемых политиками и средствами массовой информации Альбиона. Они даже не понимают, что, обвиняя русских в прямо противоположных помыслах и деяниях ("Москва выступает за единство Британии" и "Москва добивается раскола Британии"), они тем самым убедительно доказывают, что антироссийская риторика не подкреплена ничем, а всего лишь используется как стандартный инструмент внутриполитической грызни. Хочешь обвинить конкурента в чем-то — просто объяви его "агентом Путина", как бы глупо это ни звучало. Ведь для этого в Британии давно уже ничего не надо доказывать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.