Наш младший брат Зяба, или Чем заняться на войне

Зураб Зухба попал на войну в 18 лет. Историю первой боевой победы Зябы, как его называют товарищи, в день его рождения рассказывает колумнист Sputnik Алексей Ломия.

Это было где-то в мае 1993 года. Сидим на гудаутской "брехаловке". По-крайней мере, мы так между собой называли местечко у переговорного пункта, где по умолчанию, во время побывки, в тылу, можно было встретить своих ребят.

Приказ и переполох

Посидеть по-сухумски на корточках и поболтать о том, о сем. Кто-то захочет поспорить, кому принадлежит эта традиция – сидеть в очень неудобной позе подолгу и философствовать на разные темы: от последних новостей на фронте до совершенно бытовых.

Отстаивать "авторские права" на эту позу не буду, но нам казалось, что это наш сухумский колорит. Вдруг появился Шуба - так мы звали Батала Ашуба, который быстрым шагом подошел и, даже не присев, объявил: "А вы в курсе о новом приказе Владислава?"

Поняв по нашим недоуменным лицам, что мы, как принято говорить иногда, не в теме, он, несколько озадаченно поведал: "Владислав приказал единственных сыновей на передовую не отправлять".

В воздухе повисла пауза. Мы удивленно переглянулись. Это как понимать? А кто же тогда?! Давайте перечислю и все станет ясно.

Тамаз Берзения – единственный. Дима Гогуа – единственный. Сам Батал Ашуба – единственный. Адгур Басариа - единственный. Я – единственный. На тот момент там не было Юры Бармышава, Игоря Смыр… Кому воевать тогда?! Получилось так, что из нашей компании - "абхазского двора" не единственные только братья Зухба, которых трое. Приказ мы, естественно, нарушили. Хочу рассказать именно об одном из братьев Зухба – о Зурабе.

© Foto / Алексей Ломия Зураб Зухба

О Зурабе

Он был значительно младше нас, 1974 года рождения, то есть на тот момент ему едва исполнилось 18 лет. Сказать, что это уникальный случай для нашей войны не могу – таких пацанов, которые не могли смотреть со стороны на Родину, оказавшуюся в опасности, было немало. Сколько героизма и отваги они проявили наравне со старшими, а то и превосходили их.

К сожалению, людей у нас было катастрофически мало, поэтому приходилось бросать в топку войны таких пацанят. Тем более, что ситуацию усугубляли "особо продуманные" взрослые мужчины, которые под разными предлогами прятались по домам или в комфорте и безопасности вдалеке от Родины. Они, видимо, сохраняли генетический фонд Абхазии. Остается так считать. Но не о них сейчас.

Так вот старший брат Зухба, Лаша, начал войну вместе со мной в экипаже БМП-2. К сожалению, это продолжалось недолго. Мы нелепо попали под обстрел вражеского профессионала из ПТУРСа (противотанковый управляемый ракетный снаряд - авт.), и Лаше оторвало правое плечо.

Еще раньше него, с самых первых дней воевал средний брат – Аслан. Он начинал пехотинцем, потом примкнул к нашему экипажу десантником. Позже он получил тяжелую травму, которая надолго выбила его из рядов абхазской армии.

Ближе к концу войны и Лаша, и Аслан вновь вернулись в строй и до самого победного дня были рядом со всеми. Но именно в тот момент, о котором я повествую, на замену старшим братьям к нам пришел Зураб, или, как мы его по-дворовому называли, Зяба.

Природа не одарила его выдающимися физическими данными, но это абсолютно не стало помехой, и уже ближе к июльскому наступлению Зяба был в Сухумском батальоне. Мы, как старшие, естественно, взяли его под особую опеку. Он быстро, на лету, схватывал все азы военной науки.

Совсем скоро он уже знал, когда, где и как прятаться от обстрела, как правильно подбирать экипировку, как следить за оружием, как справляться со сложностями быта окопной жизни.

Конечно, периодически приходилось тушить пожар юношеского максимализма. Куда же без этого? Ему хотелось отомстить за старшего брата, это явно было видно. Чтобы этот азарт попусту не уходил, мы старались брать его с собой на не особо опасные боевые задачи. Несмотря на то, что командование ставило задачу скрытно прикрывать участок линии фронта, мы не упускали возможность нанести врагу хоть какой-нибудь урон.

© Foto / Алексей Ломия Зураб Зухба (посередине) с братьями

Не просто пушка

У нас появилась гладкоствольная безоткатная переносная пушка СПГ-9. Спросить меня – чудо-орудие! Самый большой ее недостаток – вес и габариты. В остальном нечто уникальное. Очень легко научиться стрелять из нее Тем более, что мы ее подтащили почти совсем к реке - на дальность прямого выстрела. Ее можно было замаскировать в любых кустах. Выстрел можно было производить как непосредственно, так и дистанционно с помощью шнура. Била очень точно, прям как снайперская винтовка. Стреляла кумулятивными снарядами, значит, можно было поражать и технику, и укрытия в домах, и ДЗОТы. Универсальная штука.

© Foto / Алексей Ломия Зураб Зухба

Прямо напротив нас, через реку, находился бывший пионерлагерь. Его бетонный забор враг использовал как прикрытие. В метрах 300-400 от нашего блиндажа, в зоне прямой видимости, в этом заборе они соорудили ДЗОТ (деревоземляная огневая точка - авт.). Хитроумно, скрытно выкопали под забором дыру, обложили надежно песком и начали нам портить нервы. Два три раза в день их пулеметчик из этого ДЗОТа начинал поливать все вокруг длинными очередями. Видимо, проблем с боеприпасами у него не было, поэтому он часто и долго "развлекался". Потерь от его беспорядочной стрельбы, к счастью, у нас не было. Но мы просто не могли его не наказать.

Спустили нашу пушку еще ниже, почти на открытое место, прикрывала только пара больших кустов. Стали наводить. У этой пушки отличный удобный прицел, но тут мы решили действовать наверняка. Ствол у нее просматривается насквозь. Я прилепил кусочками глины к стволу отрезки шпагата - получился отличный прицел с перекрестиями. Осталось их только совместить на цели и - огонь!

Не спеша, очень тщательно "поставили крест" на амбразуре ДЗОТа. Вложили снаряд, все еще раз перепроверили и стали ждать.

Право дернуть шнур

Самую почетную миссию – дернуть шнур - мы доверили Зябе. Сколько радости и благодарности было в его глазах! Ему не терпелось дать залп по врагу. Но мы не хотели спугнуть того расточительного на патроны пулеметчика.

Тут у Димы Гогуа созрел коварный план - надо его приманить. Зяба расположился в двух метрах от пушки, и ждал нашей команды, когда дернуть шнур. Единственное, что мы его просили – это не горячиться. Выстрел только по команде. Мы с Димой по оврагу спустились к Гумисте. Дима на тот момент уже был гранатометчиком. Выбрали удобное место и произвели один выстрел по забору над ДЗОТом. Потом стали поливать очередями из автоматов. Какое-то время нам казалось, что все тщетно. Неужели наши намерения разгаданы.

Сложно точно сказать, но минуты три пришлось короткими очередями покусывать противника. Понятно, что от этого толку мало, но он все-таки клюнул. Пулеметчик засек нашу позицию стал вести ответный огонь. Естественно, он нас прижал к земле, а нам это и надо было. Истошно заорали: "Зяба! Огонь! Стреляй!" И вот выстрел…

Снаряд от СПГ это нечто вроде ракеты. Когда он вылетает из ствола, у него раскрываются закрылки. Он вращается и летит. К чему так подробно? Это незабываемо! Увидеть снаряд сложно, но как он с шелестом пролетает над тобой можно отчетливо услышать. Две-три секунды и наш снаряд прямиком залетает в ДЗОТ!

Первое впечатление, что он не взорвался. Но мы-то знаем, что в эти секунды огненная струя выжигает все живое внутри. Мы наверняка попали, так как обратно в укрытие мы поднимались в полной тишине. Когда пришли к пушке, встретили Зябу с вопросом и надеждой в глазах: "Ну что там?! Я попал???" Мы обняли и поздравили: "Да, Зяба! Да! Это твоя первая победа!"

Его счастью не было предела. Впервые так удачно и мощно он врезал врагу наотмашь. Подтверждения удачного выстрела ждать пришлось недолго, минут через пятнадцать противник начал жесткий артобстрел. Но наш блиндаж был очень хорошо замаскирован и сделан по всем канонам военной инженерии. Нас могла уничтожить разве что только авиабомба и то - только прямым попаданием.

Не передаваемое чувство - они поднимают все вокруг на воздух, пытаясь отомстить за пулеметчика, а мы радуемся! Особенно за Зябу. Зяба отпахал до конца войны. Жив-здоров. Многодетный папа. Счастья и процветания тебе, наш младший брат!