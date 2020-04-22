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В России за сутки зафиксировано 5236 новых случаев заражения COVID-19

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Коронавирус -2020
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (560)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200422/1029949315/V-Rossii-za-sutki-zafiksirovano-5236-novykh-sluchaev-zarazheniya-COVID-19.html

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Летальных исходов за сутки зафиксировано 57, выздоровели 547 человек. В 43,4% случаев новые заболевшие не имели клинических проявлений. 

При этом на Москву приходится 2548 новых случая коронавируса. Всего в российской столице 31 981 заболевший, 2267 выздоровели, 261 человек умер. За последние сутки в Москве выздоровели еще 210 пациентов. 

За весь период распространения заболевания в России зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (560)


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