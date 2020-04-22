График утвержден: как работают рынки Абхазии

Власти Абхазии с 20 апреля разрешили открыть продуктовые рынки. При этом, по указу и.о. президента республики, работать рынки могут только три дня в неделю.

О том, в какие дни работают рынки Абхазии, как продавцы будут соблюдать меры безопасности и как будут дезинфицировать торговые объекты, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Три дня в неделю установило руководство Абхазии для рынков. Такой режим будет действовать до окончания ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом администрации районов совместно с дирекциями рынков самостоятельно определили рабочие дни объектов.

Сухум

Так, Сухумский центральный рынок работает с пятницы по воскресенье. К такому решению пришли дирекция объекта, городская санэпидемстанция и столичная администрация.

"На совещании у главы города, на котором присутствовал главный санитарный врач Сухума, приняли решение, что рынок будет работать в пятницу, субботу и воскресенье. Согласно распоряжению и.о. президента, работаем три раза в неделю. Четыре рабочих дня. С понедельника по четверг будут санитарные дни", - уточнил директор Сухумского рынка Алхас Гургулия.

Сухумский рынок открывается в 6:00 и работает до 16:00. С 16:00 до 19:00 проводят уборку, а с 19:00 - дезинфекцию.

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Гагрский район

В Гагре рыночным днями определили вторник, четверг и субботу. При этом торговцы должны соблюдать все меры безопасности - носить маски и перчатки, а прилавки и в целом вся территория объекта будет дезинфицироваться.

В эти же дни работает и Пицундской рынок. А вот Цандрипшский будет открыт только два дня в неделю - в четверг и воскресенье.

Гудаута

В Гудауте также, согласно распоряжению и.о. главы республики, определили три рабочих дня. Это пятница, суббота и воскресенье.

По словам главы района Руслана Ладария, людей на рынке мало, и тем не менее меры безопасности будут соблюдаться, уверен он.

© Sputnik Рынок в Гудауте

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Очамчыра

А вот Очамчырский рынок будет открыт ежедневно. Глава района Геннадий Цвижба объясняет это тем, что там мало людей и эпидемиологической угрозы объект не представляет.

"Мы практически и не закрывали рынок в Очамчыре во время карантина. В день могли прийти 15 продавцов. Промтоварные магазины были закрыты, а продуктовых магазинов там немного. Словом, на Очамчырском рынке не было многолюдно. Поэтому мы решили не закрывать рынок. Координационный штаб по борьбе с коронавирусом по Очамчырскому району принял такое решение. И сейчас рынок работает каждый день. Посещаемость небольшая. Рынок не представляет опасности в плане распространения коронавируса", - подчеркнул Цвижба.

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Ткуарчал и Гал

В Ткуарчале под рыночные дни выделили среду, пятницу и воскресенье. Такие же дни и в Гале.

"Новый регламент для рынков республики в принципе у нас совпадает с нашим обычным графиком работы. Наш рынок и раньше работал три раза в неделю", - добавил глава Галского района Омар Бганба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торговля на рынке в Гале

Так рынки будут работать до 1 мая, пока действуют ограничительные меры. Как рассказала корреспонденту Sputnik главный санитарный врач страны Людмила Скорик, работа рынков не может представлять опасность для жизни людей.

"Если на центральном рынке не появится больной коронавирусной инфекцией, то работа рынков никакую угрозу нести не может. Государством принимается довольно-таки мощный комплекс мероприятий для того, чтобы больше не было завоза инфекции. У нас был единственный случай завозной коронавирусной инфекции, который был благополучно выявлен и вылечен. В настоящее время ситуация у нас находится под контролем. Центральные рынки никакого отношения к коронавирусной инфекции не имеют", - подчеркнула Скорик.

В настоящее время в больнице Гудауты находятся два пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Один из них в ближайшие дни ожидает выписки, второму проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19.

Во вторник 21 апреля из гудаутской больницы был выписан первый выздоровевший от коронавируса.

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