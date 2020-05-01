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На максимальном уровне: Песков рассказал об охране здоровья Путина

© Sputnik / Алексей Дружинин
Коронавирус -2020
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (584)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200501/1030028748/Na-maksimalnom-urovne-Peskov-rasskazal-ob-okhrane-zdorovya-Putina.html

Накануне стало известно, что коронарирусная инфекция диагностирована у премьер-министра России Михаила Мишустина.

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Охрана здоровья президента России Владимира Путина находится на максимальном уровне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, в эти дни... особенно, что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне... охрана здоровья", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли усилена охрана здоровья президента ввиду информации о положительном результате теста на коронавирус премьер-министра России Михаила Мишустина.

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Премьер-министр России заразился коронавирусом

Накануне стало известно, что коронавирусная инфекция диагностирована у премьер-министра России Михаила Мишустина. 

Он лично доложил о своем диагнозе президенту Владимиру Путину и заверил его, что правительство будет продолжать активно работать, а сам он будет оставаться на связи.

Согласно последним данным, России за весь период распространения заболевания подтверждено более 114 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (584)


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