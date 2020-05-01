На максимальном уровне: Песков рассказал об охране здоровья Путина

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Охрана здоровья президента России Владимира Путина находится на максимальном уровне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, в эти дни... особенно, что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне... охрана здоровья", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли усилена охрана здоровья президента ввиду информации о положительном результате теста на коронавирус премьер-министра России Михаила Мишустина.

Накануне стало известно, что коронавирусная инфекция диагностирована у премьер-министра России Михаила Мишустина.

Он лично доложил о своем диагнозе президенту Владимиру Путину и заверил его, что правительство будет продолжать активно работать, а сам он будет оставаться на связи.

Согласно последним данным, России за весь период распространения заболевания подтверждено более 114 тысяч случаев заражения коронавирусом.