Еще десять курсантов МЧС Абхазии вернулись в республику  

По данным МЧС Абхазии, за последние сутки государственную границу по реке Псоу пересекли 128 человек.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Десять курсантов МЧС Абхазии, обучающиеся в московском вузе, вернулись в Абхазию в субботу 23 мая, рассказал Sputnik глава ведомства Лев Квициния.

"Это уже вторая группа курсантов МЧС. Всего в Абхазию прибыло 23 наших курсантов. После пересечения границы первую группу отправили на изоляцию в гостиницу "Айтар" и взяли анализы на коронавирус. К счастью, все они были отрицательными. Вторую группу также разместили в "Айтаре", им тоже проведут тесты и, скорее всего, сегодня вечером получим ответ", - отметил Квициния.

Министр уточнил, что в Москве все еще остаются курсанты МЧС страны, которую обучаются по направлению "гражданская оборона".

У них занятия пока продолжаются и поэтому ведомство в ближайшее время не ожидает возвращения студентов.

По данным к 9:00 воскресенья 24 мая, через КПП "Псоу" на территорию Абхазии прибыло 58 гражданских лиц, восемь российских военнослужащих, 46 перевозчиков, шесть граждан страны на собственном автотранспорте и десять курсантов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них четырнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.