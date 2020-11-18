Еще один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутской ЦРБ

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 5213 человек. 65 летальных случаев. Выздоровели 3488 человек.

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Пациент Гудаутской больницы с диагнозом коронавирус скончался 17 ноября, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Мужчина, 1947 года рождения, поступил в больницу 11 ноября, он получал необходимую медицинскую помощь, но несмотря на всю проводимую терапию, умер от сердечно-сосудистой недостаточности.

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Диагноз коронавирус подтвердился у 39 человек из 155 протестированных за сутки в Абхазии.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 человек, у 68 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, 22 пациента – средней степени тяжести. Выписано пять человек.

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В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, трое в тяжелом состоянии.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом. Состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.