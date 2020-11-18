Еще один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутской ЦРБ

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Пациент Гудаутской больницы с диагнозом коронавирус скончался 17 ноября, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Мужчина, 1947 года рождения, поступил в больницу 11 ноября, он получал необходимую медицинскую помощь, но несмотря на всю проводимую терапию, умер от сердечно-сосудистой недостаточности.
Диагноз коронавирус подтвердился у 39 человек из 155 протестированных за сутки в Абхазии.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 человек, у 68 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, 22 пациента – средней степени тяжести. Выписано пять человек.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, трое в тяжелом состоянии.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом. Состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.