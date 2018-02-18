Пицевич о выступлении "Кудры" в Ленинградской области: зрители были в восторге

Начальник отдела культуры Гулрыпшского района Валентина Пицевич рассказала Sputnik, что поездка детского ансамбля "Кудры" в Ленинградскую область состоялась по приглашению муниципального сельского образования Щеглово с которой у Гулрыпшского района существует соглашение о сотрудничестве.

СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский танцевальный ансамбль Гулрыпшского района "Кудры" выступил в Ленинградской области, сказала в интервью Sputnik начальник отдела культуры Гулрыпшского района Валентина Пицевич.

"Ансамбль дал концерт в селе Щеглово 15 февраля, затем, на следующий день, в селе имени Морозова. 17 числа мы приняли участие в масленичных мероприятиях. Мы повезли видео с обзором по Абхазии, ансамбль исполнил шесть танцев, был также номер долистов", — добавила она.

По ее словам, зрители принимали юных абхазских танцоров овациями.

"Они были в восторге от того, что показали наши дети. Делегацию сопровождал и глава администрации, также глава поселка Агудзера", — сказала Пицевич.

Хозяева устроили для абхазских гостей экскурсию по Санкт-Петербургу, подчеркнула начальник отдела культуры Гулрыпшского района.

"Очень значимым был проезд по "Дороге жизни", детям рассказывали много историй связанных с блокадным Ленинградом. Потом дети были на Ледовой арене, впервые они вышли на лед, дети завязали много знакомств со своими ровесниками, думаю им надолго запомнится эта поездка", — подчеркнула она.

Валентина Пицевич отметила, что поездка детского ансамбля "Кудры" в Ленинградскую область состоялась по приглашению муниципального сельского образования Щеглово с которой у Гулрыпшского района существует соглашение о сотрудничестве.