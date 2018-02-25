Храм гроба Господня в Иерусалиме закрылся в знак протеста

Церкви называют нарушением "статус-кво" действия мэрии, которая требует от них платить муниципальные налоги со всей недвижимости, кроме непосредственно храмов, и уже приступила к арестам счетов, потребовав неустойку за предшествующие годы.

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. Христианские конфессии, управляющие иерусалимским Храмом гроба Господня, в воскресенье закрыли святыню в знак протеста против планов городских властей взимать с них муниципальный налог, объявило братство Святого Гроба. Об этом сообщает РИА Новости.

"Систематическое и беспрецедентное наступление на христиан в Святой земле жестоким образом нарушает самые базовые, ab antiquo (ведущие свою историю с древних времен) и суверенные права, попирая деликатную ткань отношений между христианской общиной и местными властями. Поэтому… в качестве меры протеста мы решились на беспрецедентный шаг закрытия Храма гроба Господня", — говорится в заявлении, которое подписали греко-православный, армянский патриархи Иерусалима и католический кустос Святой земли.

Организаторы пока не говорят, когда откроется храм. Первоначально предполагалось, что акция протеста продлится один час.

Храм гроба Господня, находящийся в управлении нескольких конфессий, почитается как величайшая святыня христиан, которые верят, что он воздвигнут на месте казни, погребения и воскрешения Иисуса.