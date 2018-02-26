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Лауреаты 65-го Берлинского международного кинофестиваля

"Серебряный медведь" у "Довлатова": Берлинале подвел итоги

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Культура
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Международный берлинский кинофестиваль Берлинале в 68-й раз объявил победителей.

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Международный Берлинский кинофестиваль объявил победителей, сообщает РИА Новости. Главный приз кинофестиваля "Золотого медведя" получила кинокартина "Не трогай меня" румынского режиссера Адины Пинтилие.

"Серебряного медведя" за выдающийся художественный вклад удостоился фильм "Довлатов".

Всего в конкурсе участвовали 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая. Россию представляла драма Алексея Германа-младшего "Довлатов".

Берлинале проходил в столице Германии с 15 февраля.




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