"Серебряный медведь" у "Довлатова": Берлинале подвел итоги

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Изобретатель легкости: история токаря из "Сухумприбора" О том, как конструктор из отдела нестандартных изобретений "Сухумприбора" Герман Арефьев полностью потерял зрение и снова стал зрячим, читайте в материале Sputnik. 96

Продление санкций против россиян отложено: источник в ЕС Индивидуальные санкции против людей, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, ввели в марте 2014 года. 8