Ждем резонанса: режиссеры о премьере киноальманаха "7 новелл" Михи Лакрба

СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Амра Амичба. Режиссеры от показа семи короткометражных фильмов по новеллам Михи Лакрба ждут резонанса, который может стать почвой для дальнейших действий. Об этом заявил на пресс-конференции молодой режиссер Даут Логуа, который экранизировал новеллу "Неудачный момент".

"С нетерпением ждем, когда зрители увидят фильмы, — сказал он. — У каждого режиссера был собственный подход к новеллам. По себе могу сказать, когда читал их в детстве, наверное, не понял. Когда стал постарше, начал понимать персонажей по-другому. Мы постарались тот посыл, ту культуру, воспитание, обычаи, которые в них были, чтобы отразились в фильмах, чтобы люди могли воспринимать их параллельно с книгой. И чтобы новеллы стали интересны для тех, кто их не читал".

Режиссер Тимур Квеквескири назвал новеллы Михи Лакрба пособием этики поведения абхазов.

"Новеллы знают от мала до велика. Темы просты по подаче и глубокие внутри, — отметил Квеквескири. — Каждый режиссер вложил нечто свое. И это хорошо, когда любой молодой человек может самовыражаться в том деле, которое он любит и которым хочет заниматься. Возможно, проследует возрождение киноиндустрии и абхазского кинематографа".

Режиссер короткометражного фильма "Друзья" Инар Нармания отметил, что такая форма литературного жанра как новелла очень кинематографична.

"Новелла подходит под ту задачу, которую мы ставили, — короткометражное кино. Другое дело работа над сценарием. Надо было трансформировать и переводить все на экран. Для меня один из принципов работы с новеллой "Друзья" был в том, чтобы как можно доступнее, кинематографичнее изложить на экране новеллу Лакрба", — сказал Нармания.

Режиссер Вячеслав Аблотия также назвал новеллы писателя Михи Лакрба, наряду с произведениями Самсона Чанба и Шоты Чкадуа кинематографичными назвал.

© Фото: предоставлено Инаром Нармания Любовь и судьбы "маленьких" людей режиссера Инара Нармания

"Это редкость среди абхазских писателей. По их рассказам можно прямо снимать кино: картинку выстроил и сюжет готов, — отметил он. — Очень отрадно, что у нас появился отряд молодых, талантливых кинематографистов. Кино — это пропаганда, так как человек книги не почитает, а кино посмотрит. Думаю, через кино пропаганду национальной культуры, родного языка и обычаев своего народа можно проводить. Не все фильмы я смотрел, но то, что я посмотрел, показывают, что они в будущем большие кинематографисты. Единственное, хотелось бы, чтобы поддержка государства была, она необходима, иначе все уйдут в рекламу и в другие сферы, а кино будут делать одной левой рукой. Надо, чтобы они непосредственно занимались кино. За каждым кадром чувствуется биение их сердца, пульс и их видение".

Директор департамента маркетинга Компании "А-Мобаил" Марта Тужба отметила, что поддержка масштабного кинопроекта "7 новелл" — иллюстрация ответственного социального бизнеса.

"Мы прекрасного понимаем ограниченность ресурсов нашего государства и поэтому вместе с участниками этого социального проекта нам хочется верить, что мы строим благополучное завтра.

© Sputnik Саид Барганджия Герои новелл Лакрба "оживут" на экранах

Довольны сотрудничеством с режиссерами. Счастливы, что удалось осуществить этот проект. Признаюсь, что это был очень тяжелый проект. И связано это со многим факторами – отсутствие должной материальной базы, инфраструктуры, квалифицированных специалистов, которые могли бы подготовить в нужном формате съемочные площадки. Но все это забывается, когда мы видим результат, когда мы испытываем удовольствие от того, что мы получаем, реализовав это проект. Мы чувствуем актуальность проекта и общие энергозатраты были совершенно не зря", — отметила Тужба.

По ее словам, в проекте гармонично соединились абсолютно разные жизненные позиции, опыт и взгляды режиссеров.

"Хочется отметить, что режиссер Илона Хварцкия и сценарист Занда Какалия привнесли в проект свой женский взгляд. Режиссер Вячеслав Аблотия – колоссальный опыт. Ребята привнесли свое видение и свой настрой. Каждая индивидуальность делает этот проект уникальным, — подчеркнула она. — Наличие молодой плеяды режиссеров – это большой успех. Буквально несколько лет назад мы не могли похвастаться этим. У нас есть творцы, они будут воспевать нашу культуру и нести ее в мир".

© Sputnik Анжелика Бения Пресс-конференция и пресс-показ киноальманаха "7 новелл"

Затем режиссеры произнесли заветную фразу "Смотрим!" и представители средств массовой информации республики поспешили в зал РУСДРАМа, чтобы стать первыми зрителями короткометражных фильмов по новеллам Михи Лакрба.

Не раскрывая интерпретацию новелл каждым режиссером, не становясь спойлерами, лишившим удовольствия от просмотра зрителей, которые придут на премьеру киноальманаха "7 новелл" 27 февраля в РУСДРАМе, скажем только, что вас ждут неожиданные сюжетные линии и даже абхазский вестерн по мотивам произведения Михи Лакрба.