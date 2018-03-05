Маститые и молодые: весенняя выставка абхазских художников открылась в Сухуме

Весенняя выставка Союза художников Абхазии, приуроченная к Международному женскому дню, будет проходить в Центральном выставочном зале с 5 по 10 марта.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik, Амра Амичба. 35 картин абхазских художников представлено на весенней выставке Союза художников Абхазии, которая открылась в Сухуме в понедельник 5 марта.

Выставка, приуроченная к Международному женскому дню, будет будет открыта в ЦВЗ и в праздничный выходной день 8 Марта, чтобы все желающие могли посмотреть работы художников Абхазии.

На выставке представлены работы известных абхазских мастеров Леонида Еник, Виталия Джения, Сергея Цвижба, Заура Мукба, а также и молодых художников Дианы Хинтба, Апщи Хагба, Екатерины Гуськовой.

© Sputnik Амра Амичба Весенняя выставка Союза художников Абхазии, приуроченная к Международному женскому дню, в Центральном выставочном зале

По словам председателя Союза художников Абхазии Виталия Джения, групповая выставка — своего рода подготовка художника к персональной выставке, после которой мастера принимают в Союз.

"У каждого художника в биографии указывается, где и когда выставлялись его работы. Это история творчества художника. Перед тем как вступить в Союз художников, молодые мастера должны сделать персональную выставку, а перед этим пройти этапы групповых выставок. А если у них такой практики нет, не смогут попасть", — сказал Джения.

Самый молодой член Союза художников Абхазии Екатерина Гуськова, которая была принята в ряды организации в октябре 2017 года, выставила диптих "Тишина" из картин "Корабль" и "Два рояля".

"Это совершенно новая работа, которую я подготовила для выставки. Писала картины около трех месяцев. Хотелось представить свежие работы, так как весна — период обновлений, — отметила Гуськова. — Если вы обратите внимание, на моих картинах отсутствуют рамы. Не хотелось загружать работы рамами, багетами, деревяшками. Картины выполнены на толстом холсте, края подрамника тонированы в черный цвет, чтобы не отвлекать внимание от самой работы".

Диптих Екатерины Гуськовой © Sputnik Амра Амичба

Диптих Екатерины Гуськовой © Sputnik Амра Амичба 1 / 2 © Sputnik Амра Амичба Диптих Екатерины Гуськовой

Молодая художница Елена Квеквескири уже второй раз принимает участие в выставке Союза художников.

"Я представила четыре работы. Союз художников отобрал две – "Девушка-загадка" и "Движение жизни". Счастлива, что могу выставлять свои картины наряду с такими маститыми художниками, как Виталий Джения, Виссарион Цвижба, и молодыми коллегами как Саид Возба, Диана Хинтба. Очень приятно, что это приурочено к Международному женскому дню, надеюсь, выставка принесет радость всем посетителям, особенно женщинам", — сказала Елена.

Выставка в Центральном выставочном зале продлится до 10 марта.