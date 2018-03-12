Нас связал театр: Дмитрий Минченок об Олеге Табакове

В Москве на 83 году жизни после тяжелой болезни скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков. Писатель и драматург Дмитрий Минченок на радио Sputnik Абхазия рассказал о своем знакомстве с известным российским артистом.

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Знакомство Олега Табакова и Дмитрия Минченка началось еще в 90-е годы прошлого века.

© Sputnik. Кирилл Каллиников Ушел из жизни народный артист СССР Олег Табаков

"В каком-то смысле могу сказать, что я ученик Олега Табакова, потому что встретились впервые чуть больше 20 лет назад, я тогда был молодым театральным журналистом, пришел в театр Табакова, чтобы взять у него интервью. С этого момента началось наше общение. В конце беседы он спросил меня: "А ты не пишешь ли пьесы?". Я ответил, что мечтал только об этом и дал ему первую пьесу "Прощай Марвин здравствуй", которую потом поставил в Театре Эстрады Геннадий Хазанов", – вспоминает Минченок.

Дебют Дмитрия Минченка Олегу Табакову не понравился.

"Олег Павлович мне вернул ее и сказал: "Знаешь что, из этой пьесы ничего не выйдет. Попробуй написать другую. Но помни всегда, что театр – невыдуманное место. Это место, куда ты приходишь и где ты обретаешь свою правду", – процитировал своего учителя знаменитый драматург.

Как признался Минченок, нечто подобное он испытал в Абхазии.

"Когда туда впервые меня привезла Ольга Дубинская – наш великий кинорежиссер, снявшая фильм "Страсти по Владиславу". Тогда я вспомнил слова Олега Павлович: "Искусство – место, где тебя окружает правда", – поделился своими чувствами он.

После поездки в Абхазию драматург написал свою вторую пьесу "Концерт обреченных".

"Когда я уже написал следующую пьесу, которая рассказывала о судьбе двух женщин, одну из которых звали вдова композитора, а другую – вдова певца – вдова Моцарта и вдова Сальери. Табаков неожиданно мне сказал: "Вот это мне интересно". И он поставил это во МХАТе, он был художественным руководителем постановки. Играли заслуженная артистка России Евдокия Германова и народная артистка России Ольга Барнет", – вспоминает Минченок.

Табаков и драматург встречались часто на репетициях.

"Встречались мы, если не каждый день, то очень часто. Мы репетировали целый год. Репетиции наши проходили в соседнем с его кабинетом зале. Именно тогда я вынес все, что сейчас я знаю о театре, все, что я люблю в театре. Это его уроки, его рассказы. Он не поучал никогда в прямом смысле, но он всегда жестко и бескомпромиссно делал свои замечания. Именно в этом смысле я считаю себя его учеником. И сейчас, когда его не стало, я понимаю, что он прожил удивительно богатую и яркую жизнь, и главное богатство его заключалось, как он всегда говорил, – его дети, его театральные дети. Все мы – его дети, потому что он умел умел привнести вместе с любовью к театру еще и страшное слово – ответственность за все, что ты делаешь и ответственность за то, что ты высказываешь со сцены. Это он считал самым важным для передачи своим ученикам. ", – добавил он.

Интервью Дмитрия Минченка слушайте здесь>>

Минченок признался, что весть о смерти учителя повергла его в шок.

"Сейчас мы все в шоке, в оторопи. Мы вспоминаем все то, что связывало нас с ним и пытаемся улыбаться, потому что в его уходе величайшая трагедия, но и надежда, потому что он посеял семена", – заключил Дмитрий Минченок.

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