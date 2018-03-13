"Софичка" Елены Одинцовой попала в "длинный список" премии Искандера

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Инсценировка повести "Софичка" худрука абхазской студии "Щуки" Елены Одинцовой вошла в лог-лист премии Искандера. Об этом сообщается на сайте Русского ПЕН-центра.

В лонг-лист вошли около сорока произведений в номинациях "Проза", "Поэзия", "Киносценарий. Драматургия".

По словам вице-президента Русского ПЕН-центра, члена жюри престижной награды Бориса Евсеева, творчество Фазиля Искандера стоит учреждения отдельной премии его имени.

"Можно, конечно, и памятник, и орден учредить. Но премия – самое живое. В премии идет живая жизнь. Когда тянутся молодые и более маститые писатели и вспоминают Искандера, и идут по этой дороге — это ценнее всего, — отметил он. — Одна из задач нашей премии – давать премии не только известным мастерам или, наоборот, очень молодым писателям, а открывать настоящие, выдающиеся имена. У нас очень много талантов, и очень жаль, что они часто остаются в безвестности. Мы будем помогать раскрываться талантам".

Одним из главных критериев отбора работ на премию Евсеев назвал следование искандеровским традициям.

"У Фазиля Искандера это обязательное обращение к детству, философский юмор и удивительная порядочность в прозе, поэзии и во всем. Примерно так сказал Фазиль Абдуллович, человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях, при любой власти. Порядочность, он подчеркивал, не предполагает героичности. Она предполагает неучастие в подлости. Мы хотим такую прозу, чистую, прозрачную. Это не значит, что должна быть дистиллированная проза, чтобы не было острого, грубого словечка. Нет. Не должно быть плохих помыслов, подлости, пошлости. Фазиль Абдуллович этого не трепел, и мы не хотим, чтобы это у нас было. Вот такие критерии, если говорить общо. Их значительно больше, конечно, — отметил Евсеев. — Основной критерий отбора при выборе победителя премии – текст и только текст".

© Фото: МАММ / МДФ Наш Фазиль

В жюри премии Искандера входят: председатель — писатель Евгений Попов, поэт-бард Александр Городницкий, прозаик Максим Гуреев, писатель Борис Евсеев, поэтесса Марина Кудимова и Эдуард Русаков, который в 2017 году получил первую премию имени Искандера.

Впервые премия Искандера будет вручена в номинации "Чегемские высоты", куда принимаются работы авторов из кавказских республик на русском языке.

"Это была идея жюри и оргкомитета, мы это проговаривали еще с министром культуры Эльвирой Арсалия, когда она приезжала в прошлом году на вручение премии. Она тоже поддержала. Мы подумали, что нужно поощрить молодых писателей Абхазии до 35 лет и общекавказского региона, которые пишут на русском языке. И хотели бы, чтобы о них узнал более широкий круг читателей России. Такая была мысль, и мы ее осуществили. И назвали ее "Чегемские высоты". Это из Фазиля Искандера, он говорил, что на весь мир он смотрит с чегемских высот. Вот мы хотим тоже, чтобы ваши замечательные молодые писатели и поэты посмотрели с чегемских высот на то, что происходит всюду, куда бы они свой взгляд ни бросили", — сказал вице-президент Русского ПЕН-центра Борис Евсеев.

Прием работ в номинации "Чегемские высоты" продлен до 1 апреля 2018 года.

"Мы ждем до 1 апреля. Их могут выдвигать не только члены Пен-клуба. Члены Союза писателей Абхазии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Армении и других кавказских республик могут выдвинуть молодого автора, который пишет на русском языке. И тех, кто будет проходить по нашим критериям, включим во все наши списки", — уточнил Евсеев.

По его словам, короткий лист соискателей премии будет оглашен в июне, а финал премии имени Фазиля Искандера будет проходить в Москве в сентябре в Центральном Доме литераторов.

Русский ПЕН-центр опубликовал длинный список соискателей Международной литературной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной в 2016 году.