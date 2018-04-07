Священный кувшин "Ахапшьа": обряды моления абхазов

О значении священного сосуда "Ахапшьа" в традиционных обрядах абхазов и о том, как пересекается христианство с национальной религией Абхазии, читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

Слово "Ахапшьа" состоит из двух корней "аха" — камень, "апшьа" — святой. По сей день абхазы строго соблюдают этот обряд. Святым считается не только сам сосуд, но и вино, которое в него заливалось. Открывать кувшин принято обычно на Рождество, Пасху, в день сотворения мира или праздника анапнага.

Не каждый имеет право открывать Ахапшьа, только мужчина, который носит фамилию этого рода или специально приглашенный жрец. Женщины не принимают участие в молениях и не имеют права подходить к священному месту во время обряда и после тоже.

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"Человек "ацэашьи здыркуа" (держащий свечу — ред.), должен быть чистым душой и мыслями. Обычно это человек зрелого возраста, наделенный жизненным опытом, тот, который не способен на подлые поступки, на зависть, кто не сквернословит, сдержан во всем и за кем никогда не наблюдалось зла. Только такой человек имеет право проводить обряды. Это важно, так как даже место, где закопан Ахапшьа, должно находиться подальше от дома, чтобы звуки ссор, брани с улицы или из дома не доходили до священного сосуда", — рассказывает о древнем обычае этнолог Арда Ашуба.

Священные кувшины хранятся в абхазских семьях веками и передаются из поколения в поколение. Их изготовлением занимались специальные мастера, которые так же, как и жрецы, должны быть с чистым сердцем и душой.

"Мастеров, изготовляющих большие кувшины по старым традициям, сейчас найти очень сложно. У них была своя особая техника. Прежде чем начать изготовление священного кувшина, мастер произносит молитву, которую произносят абхазы, обращаясь к Всевышнему "Анцэа улпха х,ат". Если сосуд во время обряда треснул, его сразу же меняли на новый, но по размеру он должен быть хотя бы на 10 литров больше предыдущего, а осколки старого закапывали в землю", — говорит Ашуба.

Если в семье случилось горе, кувшин выкапывают до назначенной даты, потому что обряд нельзя проводить, если в семье беда.

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"Вино из священного сосуда не пили за усопших и не продавали. Могли дать в знак уважения своим родственникам, а они в свою очередь, поднимая стакан с этим вином, обращаясь к Богу, говорили "Анцэа илпха шэоуаат" (пусть Всевышний благословит вас — ред.)", — объясняет этнолог.

Семья Арды Ашуба также проводит этот священный обряд, но день, в который открывается Ахапшьа, у них не связан ни с одним из принятых для этого праздников.

"Мы открываем священный сосуд на третью неделю священного поста без жертвоприношения, без сыра и соли в акукаркуа (конусообразные изделия из теста – ред.). Так же, как мы, поступают еще пять фамилий. Есть легенда, которая нас объединяет. Семеро мужчин из разных фамилий пошли на охоту. Случилась беда, одного из них поразила молния, тогда они дали обет Богу, что именно в этот день будут исполнять священный обряд. И данное слово по сей день держат представители фамилий Капба, Жиба, Ашуба, Ашьхаруа, Циба, Хаджимба. По разным причинам, если семья решила перестать молиться и проводить это обряд, они во избежание последствий должны выкопать сосуд и на его место закопать маленький кувшин, а сам священный сосуд перевернуть и произнести молитву, обращаясь к Всевышнему и прося о прощении", — рассказывает он.

Не забытое старое

По словам этнолога, к нему все чаще обращаются за советом. Многие семьи, которые переехали жить в город, хотят возродить древний обряд и соблюдать его по всем правилам.

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"Есть семья, которая по каким-то причинам перестала соблюдать этот обряд. Но у них есть место, где закопан кувшин, некоторые знают день, когда их семья должна его открывать, в таких случаях необходимо позвать жреца, который объяснит и проведет обряд моления. Есть много тонкостей, которые необходимо соблюсти, простого желания возобновить традицию не хватает. Очень важно, чтобы в семье был наследник, который продолжит обряды, он обязательно должен быть по крови и по духу представителем этой семьи. У каждого рода есть моления, которые принадлежат именно этой семье, и передавать обряд другому человеку считается опасным", — говорит ученый.

Абхазы известны своей толерантностью и, даже проводя подобные обряды, с уважением и почтением всегда относились к христианству.

"Когда мой дед открывал священный сосуд, первую чашу вина он отправлял в церковь. И даже есть случаи, когда Ахапьша держали в честь Святого архангела Михаила, в честь Богородицы, Георгия Победоносца. Я неоднократно слышал, что многие держат кувшины в честь Илорского храма. И на таких святых местах, где были закопаны сосуды, строились известные нам храмы, как например Лыхнынский храм ХХ века. Мы древний народ, и ни у кого ничего не брали, и, как известно, христианская религия сильна в Абхазии", — добавил Ашуба.

Священно и опасно

Место, где хранится Ахапшьа, священно для абхазов, там они произносят моления во благо и там же они могут произносить проклятия в наказание за подлость.

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"По сей день люди верят, что произнося проклятие в таких священных местах, Всевышний обязательно накажет виновника, все происходит перед Богом, он знает, кто виновен, и пусть он решает его судьбу, и чаще всего они находят подтверждения своей вере. Существует легенда, что однажды в селе Меркула у одного из жителей был украдена шкура животного, хозяин решил, что соседи подшутили над ним и объявил, что проклянет того, кто пробрался к нему домой и украл его имущество, если он не признается и не вернет его на место. Соседи удивились, никто и не думал брать эту шкуру, но житель села не поверил, позвав свидетеля, он произнес проклятие: "Пусть завтра будет наказан тот, кто совершил этот поступок".

Как оказалось, шкура была украдена собакой, утром хозяин обнаружил своего пса, который безжизненный лежал в зубах со злосчастной шкурой.

Пес пробрался в апацху, прорыв лаз под фундаментом, там же и нашел его хозяин. С тех пор есть выражение "ала сшьиз Мачагуа иныха", (убившее собаку проклятие Мачагуа — ред.), и люди еще сильнее стали в это верить", — напомнил старинную легенду Арда Ашуба.

При коммунистах абхазы продолжали чтить свои обычаи. Даже партийные чиновники приходили по ночам в священные места, молились и просили прощения у Бога.