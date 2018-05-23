01:13 24 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Билл Гейтс

Летнее чтиво: Билл Гейтс посоветовал книги на каникулы

© Sputnik . Григорий Сысоев
Культура
Получить короткую ссылку
6 0 0

Многочисленные списки "что почитать на каникулах", "что посмотреть", многим уже изрядно надоели, но когда их составляет успешный предприниматель, миллиардер, возможно, стоит присмотреться.

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. Сооснователь компании Microsoft, бизнесмен и филантроа Билл Гейтс на своем YouTube-канале опубликовал традиционный список летнего чтения, состоящий из прочитанных им книг, пишет РБК.

Бизнесмен объясняет свой выбор тем, что книги из списка поднимают очень серьезные вопросы, но читать их при это легко.

"Когда я собирал этот список из пяти книг, я понял, что некоторые из них оперируют большими вопросами: что делает человека гением, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Как появилось человечество и к чему оно идет? Несмотря на серьезные вопросы, эти книги легко читать, и они достаточно короткие", — предупредил Билл Гейтс.

Итак, что же почитать на летних каникулах, если они у вас будут.

  • "Леонардо да Винчи", Уолтер Айзексон. Айзексон — автор известных биографий Стива Джобса, Бенджамина Франклина и Альберта Эйнштейна.

"Айзексон проделал лучшую работу, показав разные вехи жизни Леонардо и объяснив, что сделало его исключительным" — комментирует Билл Гейтс.

  • Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравилась", Кейт Боулер. Автор пишет о том, что происходит, когда жизнь переворачивается с ног на голову.

"Душераздирающий, удивительно смешной роман о судьбе, вере и наших попытках справиться с перспективой собственной смертности", — комментирует Билл Гейтс.

  • "Линкольн в бардо", Джордж Сондерс. В романе Джорджа Сондерса смешаны реальные и вымышленные факты биографии Авраама Линкольна.

"Я ощутил, как подавлен был Линкольн под гнетом горя и ответственности. Это одна из самых захватывающих и неоднозначных книг, которую вы обязательно захотите обсудить с друзьями, когда закончите читать", — комментирует Билл Гейтс.

  • "Большая история всего", Дэвид Кристиан.

"Это отличный шанс переосмыслить свои знания. В любом случае, книга даст вам глубокое понимание места человечества во Вселенной", — комментирует Билл Гейтс.

  • "Фактологичность", Ганс Рослинг. Автор — профессор по вопросам международного здравоохранения и участник форумов TED.

"Ганс, великолепный наставник по международному здравоохранению, который покинул нас в прошлом году, успел оставить нам потрясающую возможность понять простые истины о мире и о том, где он нуждается в улучшении. Я рекомендовал эту книгу с того дня, как она появилась на полках магазинов. Одна из лучших книг, которые я когда-либо читал", — комментирует Билл Гейтс.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Башня в селе Корнис Знаурского района
    К истокам

    О целесообразности перехода к исконному звучанию осетинских фамилий и о законе "Об осетинских фамильных именах" в Южной Осетии, читайте в репортаже Sputnik.

  • Хакер, фото из архива
    Компьютерные взломщики

    Азербайджанские спецслужбы задержали граждан России и Украины, присвоивших средства с банковских счетов иностранцев.

  • Сотрудники правоохранительных органов в Ереване
    Всем прощаем!

    Полиция Армении простит гражданам штрафы за мелкие нарушения правил дорожного движения на сумму 28,5 миллиона долларов.

  • Бронированные колесные машины нового поколения
    Броня крепка

    Казахстанский производитель военной техники Kazakhstan Paramount Engineering начнет поставлять свою бронетехнику на мировые рынки.

  • Выпускники катаются на автомобиле. Архивное фото
    В школу – на автобусе

    Милиция Бишкека попросила родителей не давать детям автомобили на Последний звонок. О чем еще предупреждают правоохранители?

  • Кулинары из кафе 5 колец уверены, что Марадоне их фирменные пирожки должны понравиться
    Пирожки для Марадоны

    Накануне приезда Марадоны на новое место работы в Брест Sputnik выяснил, в каких условиях предстоит трудиться новому главе местного "Динамо" и где его можно будет встретить.

  • Александр Куркин и Андрей Попко выпущены из следственного изолятора
    Свободны!

    Рижский суд оправдал россиян, которые в 2015 году проникли на латвийскую базу НАТО и вывесили флаг цветов георгиевской ленты.

  • Мины минувшей войны
    На пороховой бочке

    В Литве полиция нашла у фермера несколько мин и авиабомбу советских времен - на мужчину пожаловались его соседи, которые боялись жить рядом с ним.

  • Мужчины ловят рыбу в реке
    Клева не будет

    Молдавские пограничники провели рейды по борьбе с незаконной рыбалкой в водоемах, расположенных в непосредственной близости от линии госграницы.

  • Сироджиддин Аслов, архивное фото
    На таджикский лад

    Министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов поменял русифицированную фамилию на таджикский лад.

  • Города России. Владивосток
    На дальних берегах

    Как празднуют Навруз на острове Русский, где работают узбекистанцы во Владивостоке, и нужно ли им генеральное консульство – в материале Sputnik.

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне
    Не договоримся

    Пока Таллинн проводит русофобскую политику, ратифицировать договор о границе между Эстонией и Россией не удастся, заявили в российском посольстве.

  • Башня в селе Корнис Знаурского района
    К истокам

    О целесообразности перехода к исконному звучанию осетинских фамилий и о законе "Об осетинских фамильных именах" в Южной Осетии, читайте в репортаже Sputnik.

  • Хакер, фото из архива
    Компьютерные взломщики

    Азербайджанские спецслужбы задержали граждан России и Украины, присвоивших средства с банковских счетов иностранцев.

  • Сотрудники правоохранительных органов в Ереване
    Всем прощаем!

    Полиция Армении простит гражданам штрафы за мелкие нарушения правил дорожного движения на сумму 28,5 миллиона долларов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Какие букеты дарят политикам в разных странах
Принес веру абхазам: праздник Апостола Симона Кананита
Знаковый праздник: день Симона Кананита отметили божественной литургией
Черноморский флот России
Черноморский флот России сегодня

Соцсети

Sputnikabkhazia