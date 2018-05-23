Летнее чтиво: Билл Гейтс посоветовал книги на каникулы

Многочисленные списки "что почитать на каникулах", "что посмотреть", многим уже изрядно надоели, но когда их составляет успешный предприниматель, миллиардер, возможно, стоит присмотреться.

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. Сооснователь компании Microsoft, бизнесмен и филантроа Билл Гейтс на своем YouTube-канале опубликовал традиционный список летнего чтения, состоящий из прочитанных им книг, пишет РБК.

Бизнесмен объясняет свой выбор тем, что книги из списка поднимают очень серьезные вопросы, но читать их при это легко.

"Когда я собирал этот список из пяти книг, я понял, что некоторые из них оперируют большими вопросами: что делает человека гением, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Как появилось человечество и к чему оно идет? Несмотря на серьезные вопросы, эти книги легко читать, и они достаточно короткие", — предупредил Билл Гейтс.

Итак, что же почитать на летних каникулах, если они у вас будут.

"Леонардо да Винчи", Уолтер Айзексон. Айзексон — автор известных биографий Стива Джобса, Бенджамина Франклина и Альберта Эйнштейна.

"Айзексон проделал лучшую работу, показав разные вехи жизни Леонардо и объяснив, что сделало его исключительным" — комментирует Билл Гейтс.

Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравилась", Кейт Боулер. Автор пишет о том, что происходит, когда жизнь переворачивается с ног на голову.

"Душераздирающий, удивительно смешной роман о судьбе, вере и наших попытках справиться с перспективой собственной смертности", — комментирует Билл Гейтс.

"Линкольн в бардо", Джордж Сондерс. В романе Джорджа Сондерса смешаны реальные и вымышленные факты биографии Авраама Линкольна.

"Я ощутил, как подавлен был Линкольн под гнетом горя и ответственности. Это одна из самых захватывающих и неоднозначных книг, которую вы обязательно захотите обсудить с друзьями, когда закончите читать", — комментирует Билл Гейтс.

"Большая история всего", Дэвид Кристиан.



"Это отличный шанс переосмыслить свои знания. В любом случае, книга даст вам глубокое понимание места человечества во Вселенной", — комментирует Билл Гейтс.

"Фактологичность", Ганс Рослинг. Автор — профессор по вопросам международного здравоохранения и участник форумов TED.

"Ганс, великолепный наставник по международному здравоохранению, который покинул нас в прошлом году, успел оставить нам потрясающую возможность понять простые истины о мире и о том, где он нуждается в улучшении. Я рекомендовал эту книгу с того дня, как она появилась на полках магазинов. Одна из лучших книг, которые я когда-либо читал", — комментирует Билл Гейтс.