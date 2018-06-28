"Грэмми" увеличила число номинантов в основных категориях

Теперь за главные призы в ключевых категориях будут бороться не пять, а восемь участников.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. Музыкальная премия "Грэмми" объявила об увеличении числа номинантов в основных категориях, сообщает телеканал "Культура".

Таким образом, теперь за главные призы будут бороться не пять, а восемь участников. Нововведение коснется четырех ключевых категорий — "Запись года", "Песня года", "Альбом года" и "Лучший новый исполнитель".

Как отметил президент Национальной академии искусства и техники грамзаписи США Нил Портноу, это "позволит расширить многообразие претендентов в рамках одной категории и предоставит больше свободы при выборе победителя в той или иной номинации".

"Нам также важно знать, что идем в ногу с постоянно меняющейся индустрией и отвечаем нуждам музыкантов", — заявил он.

Также отмечается, что остальные 80 категорий музыкальной премии останутся без изменений и будут ограничены пятью претендентами.