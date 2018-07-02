Серию картин о войне в Абхазии и Чечне представили в Санкт-Петербурге

Выставка картин Александра Семенцова, которая проходит в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга с 28 июня по 12 августа, посвящена Отечественной войне народа Абхазии и войне в Чечне.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Серии работ о войне в Абхазии и Чечне художника Александра Семенцова представили на выставке в Санкт-Петербурге, рассказала корреспонденту Sputnik дочь художника Елена Семенцова.

"На выставке представлены две серии работ – "Леди" и "Апокалипсис". Первая посвящена войне в Абхазии и вторая – войне в Чечне. Выставка, в которую вошли 67 работ, представляет собой коллекцию картин живописи, графики", — отметила Семенцова.

В коллекцию картин Александра Семенцова о войне в Абхазии вошли работы под названиями "Верхняя Эшера", "Вторжение", "Папа, разве они топчут цветы?", но самая любимая ее работа – "Придет весна, вернутся дети?", призналась дочь художника.

"Эта та работа, которую я предложила Русскому музею разместить на афишу выставки. Мне нравится композиция этой картины и ее гамма. Там изображен красный бык, умиротворенное море и небо, окно – символ надежды. Папа в своих работах очень часто использовал его. Эта картина обладает глубоким символическим смыслом выхода Абхазии из трагического состояния", — поделилась Елена Семенцова.

© Фото : предоставлено Еленой Семенцовой Выставка произведений Александра Семенцова "Болевой синдром" в Русском музее в Санкт-Петербурге

На открытии выставки было много людей, подчеркнула дочь художника и добавила, что среди посетителей были искусствоведы, фотографы, журналисты и истинные ценители искусства из Санкт-Петербурга.

Абхазия для Александра Семенцова занимала особое место не только в творчестве, но и в жизни, отметила Елена. Такое же отношение к республике у нее самой. Каждое лето она старается проводить в Абхазии.

© Фото : предоставлено Еленой Семенцовой Выставка произведений Александра Семенцова "Болевой синдром" в Русском музее в Санкт-Петербурге

"Абхазия очень серьезно повлияла на формирование памяти о моем отце. Более того, эту выставку поддержал абхазский меценат Николай Ачба, его компания выступила генеральным спонсором этой выставки. Зимой я живу в Санкт-Петербурге, но летом нахожусь в Абхазии, поэтому у меня с ней самые теплые и тесные связи", — рассказала Елена.

© Фото : предоставлено Еленой Семенцовой Выставка произведений Александра Семенцова "Болевой синдром" в Русском музее в Санкт-Петербурге

На открытии выставки художника Александра Семенцова в Санкт-Петербурге пили абхазское вино и поднимали тосты за процветание абхазского искусства, поделилась Елена и добавила, что крепкими напитками из Абхазии заинтересовались некоторые российские рестораторы.

Советский и российский художник Александр Семенцов родился в Керчи 17 мая 1941 года, окончил Академию художеств в Тбилиси. В 1976 году он вошел в Союз художников Грузинской ССР, позже был принят в Союз художников Абхазской АССР, а в 1986 году стал членом Союза художников СССР.

© Фото : предоставлено Еленой Семенцовой Выставка произведений Александра Семенцова "Болевой синдром" в Русском музее в Санкт-Петербурге

С 1970 по 1986 год Семенцов неоднократно выставлял свои работы на ежегодных осенних и весенних салонах Тбилиси и Сухума, принимал участие в выставках абхазских художников в городах Советского Союза и Европы.

В 1990-х годах он переехал из Сухума в Ленинград, вступил в Союз художников. Его персональные выставки проходили в галерее "Борей" в 1993 и 1994 годах, где была впервые представлена серия "Лезвие", посвященная войне в Абхазии.

Александр Семенцов ушел из жизни 17 марта 2005 года в Санкт-Петербурге.