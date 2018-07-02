13:08 02 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.76
  • EUR72.99
Поиск
Выставка произведений Александра Семенцова Болевой синдром в Русском музее в Санкт-Петербурге

Серию картин о войне в Абхазии и Чечне представили в Санкт-Петербурге

© Фото : предоставлено Еленой Семенцовой
Культура
Получить короткую ссылку
1320

Выставка картин Александра Семенцова, которая проходит в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга с 28 июня по 12 августа, посвящена Отечественной войне народа Абхазии и войне в Чечне.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Серии работ о войне в Абхазии и Чечне художника Александра Семенцова представили на выставке в Санкт-Петербурге, рассказала корреспонденту Sputnik дочь художника Елена Семенцова.

"На выставке представлены две серии работ – "Леди" и "Апокалипсис". Первая посвящена войне в Абхазии и вторая – войне в Чечне. Выставка, в которую вошли 67 работ, представляет собой коллекцию картин живописи, графики", — отметила Семенцова.

В коллекцию картин Александра Семенцова о войне в Абхазии вошли работы под названиями "Верхняя Эшера", "Вторжение", "Папа, разве они топчут цветы?", но самая любимая ее работа – "Придет весна, вернутся дети?", призналась дочь художника.

"Эта та работа, которую я предложила Русскому музею разместить на афишу выставки. Мне нравится композиция этой картины и ее гамма. Там изображен красный бык, умиротворенное море и небо, окно – символ надежды. Папа в своих работах очень часто использовал его. Эта картина обладает глубоким символическим смыслом выхода Абхазии из трагического состояния", — поделилась Елена Семенцова.

Выставка произведений Александра Семенцова Болевой синдром в Русском музее в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено Еленой Семенцовой
Выставка произведений Александра Семенцова "Болевой синдром" в Русском музее в Санкт-Петербурге

На открытии выставки было много людей, подчеркнула дочь художника и добавила, что среди посетителей были искусствоведы, фотографы,  журналисты и истинные ценители искусства из Санкт-Петербурга.

Абхазия для Александра Семенцова занимала особое место не только в творчестве, но и в жизни, отметила Елена. Такое же отношение к республике у нее самой. Каждое лето она старается проводить в Абхазии.

Выставка произведений Александра Семенцова Болевой синдром в Русском музее в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено Еленой Семенцовой
Выставка произведений Александра Семенцова "Болевой синдром" в Русском музее в Санкт-Петербурге

"Абхазия очень серьезно повлияла на формирование памяти о моем отце. Более того, эту выставку поддержал абхазский меценат Николай Ачба, его компания выступила генеральным спонсором этой выставки. Зимой я живу в Санкт-Петербурге, но летом нахожусь в Абхазии, поэтому у меня с ней самые теплые и тесные связи", — рассказала Елена.

Выставка произведений Александра Семенцова Болевой синдром в Русском музее в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено Еленой Семенцовой
Выставка произведений Александра Семенцова "Болевой синдром" в Русском музее в Санкт-Петербурге

На открытии выставки художника Александра Семенцова в Санкт-Петербурге пили абхазское вино и поднимали тосты за процветание абхазского искусства, поделилась Елена и добавила, что крепкими напитками из Абхазии заинтересовались некоторые российские рестораторы.

Советский и российский художник Александр Семенцов родился в Керчи 17 мая 1941 года, окончил Академию художеств в Тбилиси. В 1976 году он вошел в Союз художников Грузинской ССР, позже был принят в Союз художников Абхазской АССР, а в 1986 году стал членом Союза художников СССР.

Выставка произведений Александра Семенцова Болевой синдром в Русском музее в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено Еленой Семенцовой
Выставка произведений Александра Семенцова "Болевой синдром" в Русском музее в Санкт-Петербурге

С 1970 по 1986 год Семенцов неоднократно выставлял свои работы на ежегодных осенних и весенних салонах Тбилиси и Сухума, принимал участие в выставках абхазских художников в городах Советского Союза и Европы.

В 1990-х годах он переехал из Сухума в Ленинград, вступил в Союз художников. Его персональные выставки проходили в галерее "Борей" в 1993 и 1994 годах, где была впервые представлена серия "Лезвие", посвященная войне в Абхазии.

Александр Семенцов ушел из жизни 17 марта 2005 года в Санкт-Петербурге.

Теги:
картины, выставка, Александр Семенцов, Санкт-Петербург



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

  • Местные выборы
    Живите без мэра

    ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Болельщик сборной Испании после окончания матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
Победа России над Испанией: эмоции футболистов и болельщиков
Неудержимые: как болели в SputnikFanZon в Сухуме
"Неудержимые": как болели в SputnikFanZonе в Сухуме
Сколько стоят команды ЧМ-2018
Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia