10-летие признания независимости и классика: культурные события Абхазии на неделю

Афиша культурных событий с 20 по 26 августа.
День международного признания независимости Абхазии
На предстоящей неделе Абхазия будет праздновать 10-летие международного признания независимости республики. В разных концах Абхазии пройдут праздничные мероприятия, основные состоятся в столице.
СУХУМ
В 11:00 на площади имени Сергея Багапш откроется выставка сельхозпродукции, в которой примут участие представители семи районов Абхазии.
В 18:00 в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба начнется торжественное мероприятие, посвященное 10-летию со Дня международного признания независимости Республики Абхазия.
В 20:00 на набережной столицы начнется праздничный концерт.
Гудаута
26 августа в 19:00 на центральной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные 10-летию международного признания Абхазии.
Гагра
26 августа в 19:00 в Парке Славы состоится мероприятие, посвященное Дню международного признания независимости Республики Абхазия.
Ткуарчал
26 августа в 15:00 – в Доме Культуры отметят День международного признания независимости Республики Абхазия.
РУСДРАМ
21 августа в 19:00 – в РУСДРАМе покажут спектакль "Широколобый" по одноименной главе из романа "Сандро из Чегема" Фазиля Искандера. "Широколобый" — это новелла-притча о свободолюбии, мужестве, нравственности и достоинстве как высших традиционных ценностях абхазского общества. Могучий, свободолюбивый и добрый буйвол по кличке Широколобый стал воплощением высоких качеств и свойств, которые во многом утеряны в людях. Фазиль Искандер и выбрал на роль главного героя буйвола, так как не нашел среди людей "образ такой силы этического напряжения, но лишенного агрессии".
23 августа в 19:00 – спектакль "Клинический случай" по пьесе комедиографа Рэя Куни в постановке мастера комедийного жанра, режиссера-постановщика спектакля "Примадонны" Сергея Ефремова.
Пицунда
25 августа в 17:00 в стенах Пицундского храма традиционно прозвучит классическая музыка и магические звуки органа.
26 августа в 20:30 состоится концерт ансамбля "Эрцаху" из Очамчыры в Курортном зале города Пицунда.