10-летие признания независимости и классика: культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 20 по 26 августа.

День международного признания независимости Абхазии

На предстоящей неделе Абхазия будет праздновать 10-летие международного признания независимости республики. В разных концах Абхазии пройдут праздничные мероприятия, основные состоятся в столице.

СУХУМ

В 11:00 на площади имени Сергея Багапш откроется выставка сельхозпродукции, в которой примут участие представители семи районов Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ярмарка

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка

В 13:00 в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоится открытие фотовыставки Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова.

В 18:00 в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба начнется торжественное мероприятие, посвященное 10-летию со Дня международного признания независимости Республики Абхазия.

В 20:00 на набережной столицы начнется праздничный концерт.

CC0 Концерт

Гудаута

В 21:00 День международного признания независимости Республики Абхазия завершится праздничным салютом.

26 августа в 19:00 на центральной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные 10-летию международного признания Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Международное признание независимости Абхазии

Гагра

26 августа в 19:00 в Парке Славы состоится мероприятие, посвященное Дню международного признания независимости Республики Абхазия.

Ткуарчал

26 августа в 15:00 – в Доме Культуры отметят День международного признания независимости Республики Абхазия.

© Sputnik Ткуарчал. Дом культуры

РУСДРАМ

21 августа в 19:00 – в РУСДРАМе покажут спектакль "Широколобый" по одноименной главе из романа "Сандро из Чегема" Фазиля Искандера. "Широколобый" — это новелла-притча о свободолюбии, мужестве, нравственности и достоинстве как высших традиционных ценностях абхазского общества. Могучий, свободолюбивый и добрый буйвол по кличке Широколобый стал воплощением высоких качеств и свойств, которые во многом утеряны в людях. Фазиль Искандер и выбрал на роль главного героя буйвола, так как не нашел среди людей "образ такой силы этического напряжения, но лишенного агрессии".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Широколобый"

23 августа в 19:00 – спектакль "Клинический случай" по пьесе комедиографа Рэя Куни в постановке мастера комедийного жанра, режиссера-постановщика спектакля "Примадонны" Сергея Ефремова.

Пицунда

25 августа в 17:00 в стенах Пицундского храма традиционно прозвучит классическая музыка и магические звуки органа.

© Sputnik Пицундский храм

26 августа в 20:30 состоится концерт ансамбля "Эрцаху" из Очамчыры в Курортном зале города Пицунда.