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Заседание друзей абхазского драмтеатра

Друзья Абхазского драмтеатра: в Сухуме создали театральное сообщество

© Sputnik Асмат Цвижба
Культура
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Клуб "Друзей Абхазского драмтеатра" создан для освещения работы театра и привлечения зрителей к актуальным проблемам.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Первое заседание общества "Друзей Абхазского драмтеатра" прошло в Абхазском драматическом театре 24 августа.

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"В наше время много средств информации, через которые можно передать то, чем мы занимаемся в театре, но и этого не достаточно, потому что никто не заменит живое человеческое общение. Наши друзья будут рассказывать о том, чем мы живем, чем мы занимаемся. Мы хотим оживить театральную жизнь, а для этого нам нужны друзья", — заявил директор Абхазского драматического театра Нодар Чанба.

По словам директора, в общество может вступить любой желающий, вне зависимости от статуса и возраста. Также участникам клуба будут предложены театральные бонусы.

"Участникам общества будут выданы специальные удостоверения. Они будут иметь бонусы при покупке билетов, смогут посещать наши репетиции, в том числе генеральные прогоны, спектакли. У них будет возможность обсуждать спектакли вместе с худсоветом, то есть они будут членами нашей семьи", — добавил директор.

На первом заседании "Друзей Абхазского драмтеатра" обсудили предстоящие премьеры и актуальные проблемы театра.

"Нам предстоит много работы. К сожалению, выделенный государством бюджет не хватает для реализации всех идей театра. Бюджет театра за год составляет один миллион 750 тысяч рублей, а на один спектакль уходит до 800 тысяч рублей. Нам приходится справляться с материальными проблемами самостоятельно во многих случаях", — сказал Чанба.

Члены нового театрального сообщества в конце заседания составили план действий на предстоящий театральный сезон.



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