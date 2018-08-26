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Фотовыставка, кинофестиваль и День знаний: культурные события Абхазии на неделю

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Культура
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 27 августа  по 2 сентября.

Абхазский драматический театр

29 августа в 19:00 в Абхазском драмтеатре представят постановку "Махаджиры". Пьеса была написана основателем абхазского театра Самсоном Чанба в 1920 году и посвящена теме насильственного переселения абхазского населения во время Русско — Кавказской войны. Впервые спектакль был показан зрителям в 1928 году.

А 30 августа в 19:00 покажут спектакль "Пешком". Герои истории о Второй мировой войне с улыбкой расскажут о грустном.

SKLAD

29 августа на площадке SKLAD с 11:00 до 19:00  состоится ярмарка-продажа работ местных художников и продукции марки Colors of Nation. Вход свободный, все экспонаты ярмарки можно будет приобрести.

РУСДРАМ

29 августа в 19:00 на сцене РУСДРАМа расскажут смешную, но правдивую историю. К нам приедет "Ревизор" и научит зрителей осознать и посмеяться над своими недостатками.

Еще одна комедия "Примадонны" уже не раз доводила зрителя до слез. История о том, как два безработных актера применяют свой дар перевоплощения, чтобы заполучить чужое наследство. А вот удастся ли им это, узнайте сами.

ЦВЗ

С 26 августа по 5 сентября в Центральном выставочном зале Сухума пройдет фотовыставка работ абхазских фотографов Владимира Попова и Ибрагима Чкадуа — "Праздник признания". Выставка посвящена десятилетию признания независимости Республики Абхазия. Экспозиция состоит из более 100 фотографий, большинство из которых были сделаны в августе 2008 года.

Абхазская государственная филармония

27 августа в 18:00 в Абхазской государственной филармонии в рамках фестиваля искусств "Открытая Абхазия" пройдет кинофестиваль "Киноревю". Актерское перевоплощение происходит на глазах зрителя, а усиливают эмоциональную окраску уникальные видеопроекции, фрагменты самых известных советских фильмов. На сцене филармонии выступят российские актеры Наталья Гвоздикова, Юрий Чернов, Лиза Арзамасова и другие.

Пицунда

Традиционно каждую субботу в 17:00 в зале Пицундского храма звучит классическая музыка в исполнении абхазских оперных певцов под аккомпанемент органа от Луки Гаделия.

Ткуарчал

1 сентября  в 13:00 в Доме культуры Ткуарчала пройдет концерт, посвященный Дню знаний. Для школьников и их родителей выступят местные творческие и хореографические коллективы.



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