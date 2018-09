Пол Маккартни выпустил первый альбом за пять лет

СУХУМ, 8 сен — Sputnik. Бывший участник культовой британской группы Beatles Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил новый альбом, сообщает портал 360º.

Новый сольный альбом получил название "Egypt Station" и включает в себя 16 песен. На обложке диска изображен рисунок самого Маккартни, который исполнитель сделал еще в 1988 году.

"Egypt Station начинается на первой станции, первой песне, и потом каждая последующая песня следует как новая станция", — прокомментировал новый альбом сам Маккартни.

Музыкант также уже представил три сингла с альбома — "Come On To Me", "I Donʼt Know" и "Fuh You".