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Концерт Пола Маккартни в Москве

Пол Маккартни выпустил первый альбом за пять лет

© Sputnik . Владимир Астапкович
Культура
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Популярный музыкант из Великобритании продолжает радовать поклонников новыми композициями

СУХУМ, 8 сен — Sputnik. Бывший участник культовой британской группы Beatles Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил новый альбом, сообщает портал 360º

Новый сольный альбом получил название "Egypt Station" и включает в себя 16 песен. На обложке диска изображен рисунок самого Маккартни, который исполнитель сделал еще в 1988 году.

"Egypt Station начинается на первой станции, первой песне, и потом каждая последующая песня следует как новая станция", — прокомментировал новый альбом сам Маккартни.

Музыкант также уже представил три сингла с альбома — "Come On To Me", "I Donʼt Know" и "Fuh You".



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