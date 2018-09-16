Раскрыта тайна загадочной улыбки Джоконды

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. Выражение лица Моны Лизы часто описывают как таинственное и непостижимое, грустное и радостное одновременно. Возможно ли, что этот калейдоскоп противоречивых эмоций на самом деле связан с болезнью, от которой страдала сама Лиза Герардини? Ученые из университета Калифорнии полагают, что причиной может быть банальное нарушение работы щитовидной железы. Об этом со ссылкой на исследование сообщает онлайн-издание Live Science.

Врач-кардиолог Мандип Мехра в своей статье в журнале Mayo Clinic Proceedings выдвинула версию, что "загадку Моны Лизы" можно диагностировать как гипотиреоз — медицинский синдром, обусловленный нехваткой в организме гормонов щитовидной железы.

"Болезнь наложила на Герардини свой отпечаток, придав ее лицу то самое мистическое обаяние, которое удалось запечатлеть Да Винчи", — пишет она.

© Sputnik . Галина Киселева Код да Винчи: абхазский след в судьбе итальянского художника

Ученые предположили, что некоторые детали картины действительно могут указывать на нарушения в гормональной системе. В частности, дефицит гормонов щитовидной железы приводит к набору лишнего веса, выпадению волос, сухости кожи, и вызывает у больного состояние постоянной "разбитости" и усталости.

"Многое на картине совпадает с описанием диагноза: у Моны Лизы желтый оттенок кожи, у нее редеют волосы, и практически нет бровей. Более того, на шее у женщины видно небольшое уплотнение, что может говорить о начальной стадии зоба", — объяснили ученые.

В пользу этой версии, пишут ученые, говорит и тот факт, что картина Герардини была написана спустя несколько месяцев после родов. Известно, что беременность нередко сопровождается гормональными сбоями и, в частности, приводит к нарушениям работы щитовидной железы.

Знаменитый художник эпохи Ренессанса Леонардо Да Винчи написал "Мону Лизу" в 1503 году. Считается, что картину заказал у Да Винчи богатый итальянский торговец, который попросил художника нарисовать его жену — Лизу Герардини — после того, как у супружеской пары родился первый ребенок.