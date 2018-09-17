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Впервые за 36 лет: Пол Маккартни возглавил чарт Billboard 200

© Sputnik . Владимир Астапкович
Культура
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19 0 0

Новый альбом британского музыканта разошелся тиражом в 153 тысячи экземпляров в первую неделю.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Бывший участник культовой британской группы The Beatles Пол Маккартни возглавил хит-парад журнала Billboard со своим новым альбомом Egypt Station, сообщает портал 360º.

PaulMcCartney
© instagram/paulmccartney
Спустя 50 лет: Маккартни прошелся по легендарной "зебре"

За неделю новая сольная пластинка Маккартни разошлась тиражом 153 тысячи экземпляров. Таким образом, музыкант впервые за 36 лет возглавил топ-200 официального музыкального рейтинга США.

Ранее экс-участник The Beatles возглавлял американский чарт 36 лет назад. Первое место в 1982 году занял его альбом Tug of War.

В Великобритании Egypt Station попал на третье место музыкального чарта — в последний раз Маккартни попал в топ британского рейтинга в 1989 году.



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