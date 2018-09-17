Впервые за 36 лет: Пол Маккартни возглавил чарт Billboard 200

Новый альбом британского музыканта разошелся тиражом в 153 тысячи экземпляров в первую неделю.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Бывший участник культовой британской группы The Beatles Пол Маккартни возглавил хит-парад журнала Billboard со своим новым альбомом Egypt Station, сообщает портал 360º.

За неделю новая сольная пластинка Маккартни разошлась тиражом 153 тысячи экземпляров. Таким образом, музыкант впервые за 36 лет возглавил топ-200 официального музыкального рейтинга США.

Ранее экс-участник The Beatles возглавлял американский чарт 36 лет назад. Первое место в 1982 году занял его альбом Tug of War.

В Великобритании Egypt Station попал на третье место музыкального чарта — в последний раз Маккартни попал в топ британского рейтинга в 1989 году.