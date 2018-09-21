Группа KISS объявила о завершении концертной деятельности

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Американская рок-группа KISS анонсировала прощальный тур, после которого прекратит свою концертную деятельность, передает РИА Новости.
О решении группы сообщил вокалист KISS Пол Стэнли.
"Это будет наш последний тур. Он станет самым ярким, самым большим шоу, которое мы когда-либо делали. Люди, которые любят нас, приходите! Те, кто никогда нас не видел — час пробил", — заявил Стэнли в финальном выпуске шоу America's Got Talent.
Позднее другой участник группы Джин Симмонс в своем Instagram опубликовал фотографию с анонсом тура, который получил название "End of the road".
"Это было потрясающее приключение вместе со всеми вами. Мы не могли уйти, не сказав: "до свиданья"… В этом шоу будет больше взрывов, хитов и шума, чем когда-либо!", — отметил музыкант.
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By the way, we just announced the One Last, KISS End of The Road World Tour! It has been an amazing journey with you all. We couldn’t leave without saying goodbye…This show will have the most explosions, the most hits and be the loudest yet! Go to @kissonline for details on how to come celebrate one last tour with us. #endoftheroad #kiss
Группа KISS, основанная в 1973 году в Нью-Йорке, играет музыку в жанрах глэм-рок и хард-рок. Помимо этого, она известна ярким сценическим гримом и концертными шоу с применением пиротехники.