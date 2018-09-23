Концерты, парад и премьеры: культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 24 по 30 сентября.

Культурная неделя в Абхазии запомнится праздничными концертами, акциями и выставками, а также премьерами спектаклей.

Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба

В Абхазском драмтеатре 29 сентября в 19:00 состоится премьера режиссера Мадины Аргун "Гумистинская баллада". О войне и ее героях на абхазском языке расскажут «сторожилы» и молодые актеры театра.

РУСДРАМ

24 и 25 сентября в 19:00 Евгения Симонова, Вера Бабичева и Зоя Кандановская сыграют для абхазских зрителей в спектакле "Три высокие женщины". На сцене — три женщины на разных этапах жизненного пути, но все их истории сливаются в одну, длиной в почти сто лет.

Центральный выставочный зал

26 сентября в 14:00 в Центральном выставочном зале откроется выставка, посвященная 25-летию Дня Победы в отечественной войне Народа Абхазии 1992-1993 гг. Организаторы собрали историю времен войны от различных фотографов Абхазии.

Абхазская государственная филармония имени Рождена Гумба.

Праздничный концерт, организованный Ассоциацией женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии пройдет в Госфилармонии 26 сентября в 17:00.

А 27 сентября в 17:00 состоится концерт, посвященный Дню освобождения Сухума.

SKLAD

25 сентября в 19:00 в SKLADе покажут картину французского режиссера Клода Шаброля "Церемония".

26 сентября в 19:00 на культурной площадке пройдет лекция абхазского журналиста и блоггера Ахры Смыр "От дикого мира к миру Запада".

Мероприятия, посвященные 25-летию Дня победы и независимости Абхазии, пройдут в районах и городах республики.

Сухум

День освобождения Сухума начнется в 10:00 с возложения цветов У Мемориала славы.

В 17:30 в парке имени Б.Шинкуба состоится вечер поэзии. Школьники и студенты будут читать стихи, написанные во время Отечественной войны народа Абхазии. Там же будут представлены картины учащихся Сухумского художественного училища.

27 сентября в 20:00 на площади Сергея Багапш покажут первый художественный фильм о войне в Абхазии режиссера Эммы Ходжаа "Мы за Гумистой".

В 20:00 на Набережной Махаджиров творческие коллективы и эстрадные певцы Абхазии, а также приглашенные гости выступят на концерте, посвященному Дню освобождения Сухума. Праздничная программа завершится салютом в 22:00.

30 сентября в 9:00 состоится церемония возложения цветов к мемориалу Первому Президенту Республики Абхазия В.Г. Ардзинба, в 10:00 цветы возложат к Мемориалу славы в Сухуме.

В 10:30 пройдет торжественное шествие ветеранов Отечественной войны народа Абхазии на площади Свободы, после чего в 11:00 на площади Свободы состоится Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и независимости.

В 12:30 у площади Абхазского драматического театра начнется акция «Бессмертный полк». В 15:30 на Набережной Махаджиров Администрация Сухума организует праздничный концерт.

Еще один концерт, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости, пройдет на стадионе "Динамо" в 20:00.

"Победный" вечер закончится в 21:30 праздничным салютом.

Гагра

29 сентября в 19:00 в Гагре состоится церемония возложения цветов у у Памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. В 20:00 на площади у памятника пройдет праздничный концерт ко Дню победы и независимости Абхазии.

Гудаута

В 11:00 в городе состоится возложение цветов у Памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, а в 19:00 в Доме культуры Гудауты пройдет концерт с участием местных хореографических коллективов и певцов абхазской эстрады.

Ткуарчал

27 сентября в 14:00 во Дворце культуры Ткуарчала пройдет праздничный концерт, посвященный 25-летию Дня победы и независимости Абхазии, а 28 сентября в 12:00 концерт пройдет в Агубедийской школе. Участием в нем примут творческие коллективы района.

29 сентября в 13:00 в Музее боевой славы Ткуарчала состоится торжественный прием для матерей и родных солдат, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии.

В День победы и независимости во Дворце культуры состоится праздничный концерт. Начала в 17:00. Вечер продолжится дискотекой в 19:00 и фейерверком в 22:00.

Гулрыпш

26 сентября в 14:00 в Доме культуры пройдет "Концерт Дружбы". В нем примут участие детские хореографические коллективы Абхазии и ансамбль "Юность" из Тамбовской области.

28 сентября в городе отмечают День освобождения Гулрыпша. В 14:00 жители возложат цветы у Памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, после чего пройдет акция "Бессмертный полк".

В 15:00 в Доме культуры пройдет праздничный концерт. Вечер закончится в 20:00 салютом.

30 сентября в 20:00 в Гулрыпше отпустят венок в воду у набережной в память о погибших во время войны, в небо запустят шары.

Гал

27 сентября в 10:00 у Мраморной плиты в честь погибших за Свободу и Независимости Абхазии жители и руководство города возложат венки. В 10:30 на том же месте пройдет митинг с участием ветеранов и глав района.

В 11:00 в городе начнутся спортивные мероприятия. Юноши и девушки пробегут дистанцию в 100, 1500 и 3000 метров от улицы Самурзаканская до Леона I.

В 12:00 и 12:30 пройдут показательные выступления восточных единоборств и баскетбольный матч. Место проведения – Средняя галская школа №2.

В День победы и независимости Абхазии в 15:30 в Гале пройдет возложение венков у Мраморной плиты в честь погибших за Свободу и Независимости Абхазии.

В 16:00 на Центральном стадионе города пройдет Футбольный матч между командой "Самурзакан" и сборной командой в составе руководства Администрации района и пограничного Управления России в Абхазии.

В 17:00 в Центральном парке организуют полевую кухню и фуршетт, а в 17:30 на площади у Дома культуры пройдет праздничный концерт с участием творческих и хореографических коллективов. Вечер закончится фейерверком в 19:00.