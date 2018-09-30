Абхазия на Красной Пресне: в Москве открыли фестиваль "Апсны"

Фестиваль "Апсны" проходит в Москве 30 сентября в честь 25-летия Победы и Независимости Абхазии.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Фестиваль "Апсны" открылся в московском парке "Красная пресня" в воскресенье 30 сентября, сообщила корреспонденту Sputnik представитель Московской абхазской диаспоры Инна Барчан.

По словам организаторов, в первой части фестиваля выступят молодые абхазские исполнители и творческие коллективы.

© Фото : предоставлено Даутом Бения Фестиваль "Апсны" в Москве

"Также для гостей уже открылись другие павильоны. Началась лекция по кавказской йоге, очень активно работает зона маркета, гости буквально расхватывают сувениры и другую продукцию абхазского производства. Действует детская зона, где дети раскрашивают деревянные и гипсовые фигурки, а также для детей представлена выставка абхазских игрушек. Вскоре мы начнем одно из центральных мероприятий – абхазскую свадебную церемонию", — рассказала Барчан.

Наибольшей популярностью пользуется абхазская "Брехаловка" (сквер в центре Сухума – ред.), отметила организатор.

"В импровизированной "Брехаловке" для гостей варят кофе на песке, гадают на кофейной гуще. Вот в этой зоне образовалась большая очередь. Люди ждут своего кофе и обращаются к гадалке за прогнозом своей судьбы", — добавил Барчан.

© Фото : предоставлено Даутом Бения Фестиваль "Апсны" в Москве

Вторую часть фестиваля посвятят футболу и покажут киноальманах "7 новелл" по произведениям абхазского писателя Михаила Лакрба.

Фестиваль "Апсны" организован Московской абхазской диаспорой в честь 25-летия Победы и Независимости Абхазии. Всего подготовка к мероприятию шла три месяца, в организации приняли участие более 50 волонтеров.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает партнером фестиваля.