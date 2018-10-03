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Шарль Азнавур. Концерт в Ереване

Алавердян об Азнавуре: секрет успеха – честность

© Sputnik / Asatur Yesayants
Культура
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Французский шансонье Шарль Азнавур скончался 1 октября на 95-м году жизни.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Шарль Азнавур был человеком, который без просьбы приходил на помощь туда, где было плохо, рассказал в интервью радио Sputnik  руководитель ансамбля "Каданс" Алик Алавердян.

"Так было всегда. Еще  в годы Великой Отечественной войны он прятал еврейских детей и стариков, чтобы гитлеровцы их не расстреляли. Помимо того, что он был музыкантом и написал более 600 великих песен, он был еще значительным общественным деятелем, мимо него не проходила ни одна беда.  Он боролся за мир, за то, чтобы люди себя хорошо чувствовали", — добавил он.

В 1988 году, после  разрушительного землетрясения в Армении, Азнавур одним из первых пришел на помощь.

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"Он был знаком с моим братом, который работал над проблемой благоустройства Еревана для инвалидов. Они серьезно обсуждали эту тему, так как многие после землетрясения получили травмы. Их надо  было адаптировать к жизни, и с его помощью моему брату удалось многого достичь. Так, в Ереване появились специальные автобусы с подъемниками, переоборудованные подъезды. Открылось несколько центров по трудоустройству, где люди с ограниченными возможностями получили шанс на стабильную достойную работу. И все это благодаря огромному вкладу Шарля Азнавура", — рассказал он.

Несмотря на преклонный возраст, певец практически до последнего дня давал концерты и гастролировал. Секрет успеха и популярности знаменитого шансонье — честность перед зрителями, считает музыкант.

"У него нет ни одного фальшивого произведения, которое было бы написано просто, чтобы собрать зал и получить деньги. Все создавалось для того, чтобы обозначить какую-то проблему. Вот это и привлекало зрителя. Он ни разу не пел свои концерты под фонограмму. Это был уникальный человек", — рассказал Алавердян.

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© Sputnik / Ирина Калашникова
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Шарль Азнавур стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе, сыграл 80 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.

Он командор французского ордена Почетного легиона, носит звание Национального героя Армении. Его наградили орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга (за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны).

Творчество Азнавура отметили "Золотым львом" МКФ в Венеции (1971), почетным "Сезаром" (1997), почетным призом на МКФ в Канне (2006). В возрасте 93 лет Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

С 2009 года Азнавур был послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.

Певец скончался  1 октября на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции.



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    Под прицелом

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