Козочка из Абхазии вызвала ажиотаж на Международном кукольном салоне

В Москве открылся XIV Международный салон авторских кукол на Тишинке. Свои работы выставили более двухсот мастеров со всего мира.

В этом году в работе выставки приняла участие Республика Абхазия. Своих кукол выставила мастерица Асида Ахуба.

Лев Рыжков, Sputnik

Я – счастливый человек

В этом году, как говорят, завсегдатаи Международного кукольного форума, он существенно расширился. Самыми разнообразными куклами со всего света занят целый этаж огромного выставочного комплекса. В первый же день салона его посетило несколько тысяч человек.

У многих стендов наблюдался настоящий ажиотаж. И, что отрадно, происходил он, в том числе, и у абхазского стенда. Посетители выставки и профессионалы-кукольники не могли оставить без внимания трогательную козочку в национальном абхазском платье, а также джигитов, музыкантов, охотника с ружьем, которые тоже были исполнены в виде кукол.

© Фото : из архива Асиды Ахуба Асида Ахуба на выставке кукол

Я познакомился с автором кукол Асидой Ахуба.

"Я – совершенно счастливый человек, — рассказала Асида. – Раньше я работала экономистом в отделе приватизации администрации Очамчирского района. У меня был уже определенный стаж. Но потом я прошла обучение у замечательного московского мастера Ирины Горюновой, вплотную занялась изготовлением авторских кукол. И с тех пор хобби стало моей профессией. Многие мои куклы поселились в частных коллекциях. А сейчас придется расстаться еще с несколькими, которых уже купили или забронировали".

Но наибольший фурор произвела, конечно, козочка с национальным абхазским музыкальным инструментом. Мимо нее, как говорит Асида, никто не может пройти равнодушно. Кто-то делает селфи, кто-то заказывает себе такую же. В общем, козочка в этом году — бесспорная фаворитка.

© Фото : из архива Асиды Ахуба Асида Ахуба на выставке кукол

Куклы с абхазским колоритом

Абхазия впервые участвует в этой выставке в Москве. Абхазский флаг на стене многим непривычен. Некоторые гости из-за рубежа подходят, спрашивают – что за страна такая? Проявляют живой интерес.

"Я вспоминаю свой ломаный английский, все им объясняю, — смеется Асида Ахуба. — Им приятно, и мне нравится, что эти люди узнают о нашей республике. Безусловно правильным решением было одеть их в национальные костюмы, чтобы был виден абхазский колорит".

Пообщаться с коллегами-кукольниками из других стран Асида пока не успела.

"Мастеров здесь очень много, — признается кукольница. — Просто невозможно их всех охватить. Я общалась с коллегами из Беларуси, с Украины. Но много еще и других мастеров. К тому же сегодня первый день выставки. Вокруг суета. Я даже не могу оставить стенд и просто пройтись. Но впереди еще два выставочных дня. Я думаю, что знакомств будет много. Тем более что рядом с нами, простыми людьми, находятся мастера мирового уровня. Они и совет дадут, и много всего интересного расскажут. Происходит обмен энергиями и эмоциями. Для кукольников это просто счастье".

© Фото : из архива Асиды Ахуба Асида Ахуба на выставке кукол

Поддержка земляков

Асида очень благодарна землякам, которые поддерживают ее в Москве. Многие из них специально для этого приехали из Абхазии.

Побывала на выставке и советник посольства Абхазии в РФ Татьяна Гулиа. Она выразила благодарность организаторам выставки за возможность показать авторские работы Асиды Ахуба.

"Многие люди интересуются нашей страной, традициями, — отметила Гулиа. Эта необычная выставка, которая возвращает нас в наше детство. И в то же время это – высокое искусство. Отрадно видеть радость и восхищение, которые царят в залах".