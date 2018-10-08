Народные песни и мировая классика: хоровая капелла даст концерт в Сухуме

В программе концерта – абхазская и русская народная музыка, духовная музыка и сочинения классиков: Франца Шуберта, Сезара Франка, Вольфганга Моцарта, Георга Генделя.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Государственная хоровая капелла Абхазии выступит с концертом в РУСДРАМе 10 октября, сказала в интервью на радио Sputnik художественный руководитель и дирижер коллектива Нора Аджинджал.

"Концерт посвящается 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Мы очень благодарны Ираклию Хинтба за то, что предложил нам провести концерт в РУСДРАМе", — добавила она.

По словам Норы Аджинджал, в Государственном Русском театре драмы очень хорошая акустика, что важно для проведения концерта.

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"Как вы знаете, хоровая капелла несколько раз принимала участие в спектакле "Игрок" по Достоевскому, где мы исполняли "Реквием" Моцарта. Выступление хоровой капеллы произвело на слушателей хорошее впечатление, были многочисленные положительные отзывы после спектакля", — рассказала Аджинджал.

Зрители стали просить, чтобы хоровая капелла дала большой сольный концерт, отметила она.

"На концерте прозвучат произведения классиков, авторская музыка абхазских композиторов, абхазские народные песни. Концерт открывает абхазская народная обрядовая песня, помимо абхазских, будут еще и русские духовные песни, это Дмитрий Бортнянский "Тебе Бога хвалим", Павел Чесноков – "Совет превечный", — отметила руководитель Государственной хоровой капеллы.

Помимо духовной музыки и народных песен, на концерте прозвучат произведения классиков: Франца Шуберта, Сезара Франка, Вольфганга Моцарта, Георга Генделя и абхазские народные песни. Концерт состоится 10 октября, начало в 19:00.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый "Игрок" Абхазии: спектакль по Достоевскому поставили в РУСДРАМе

Государственная хоровая капелла Абхазии была создана в 1969 году при активном содействии известного абхазского композитора, видного музыкального общественного деятеля Алексея Чичба. В разное время руководителями капеллы были Ражден Гумба, Алексей Чичба, Вадим Судаков, Вячеслав Айба и Нодар Чанба.

Коллектив неоднократно выступал на лучших концертных площадках, таких как Домский Собор в Риге, Смольный собор в Санкт-Петербурге, Дом органной музыки в Киеве, Центральный дом работников искусств в Москве и других. Хоровая капелла Абхазии – единственный коллектив в мире, который уже почти 40 лет выступает в Новоафонской пещере. Основная концертная площадка хора — зал Пицундского храма, построенного в XI веке, здесь хоровая капелла выступает в сопровождении органа.