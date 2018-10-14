Трупы и протухшая акула: чем удивляют самые "необычные" музеи мира

К концу октября в Швеции откроется первый в мире Музей отвратительной еды, но это не единственный музей с отталкивающими и вызывающими отвращение, страх и неприязнь экспонатами.

РИА Новости вспоминает другие жуткие и неоднозначные выставочные площадки, пользующиеся популярностью в мире.

Музей отвратительной еды

В третьем по величине городе Швеции, Мальме, собирают экспозицию из 80 самых омерзительных блюд мировой кухни.

В музее будут выставляться самые "неоднозначные" блюда со всего мира: от протухшего мяса акулы — хаукарль, которое является деликатесом в Исландии, до южно-азиатского зловонного фрукта дуриана, который в Сингапуре даже запрещено провозить в общественном транспорте.

В качестве "экспонатов" будут также представлены шведская консервированная квашенная сельдь, зажаренная морская свинка из Перу, популярный на Сардинии сыр с личинками и гениталии быка.

Музей отвратительной еды откроется 31 октября, но на сайте и в соцсетях уже представлены некоторые экспонаты.

Некоторые продукты можно попробовать, но особое внимание уделяется запахам. Часть блюд поместят в герметичные контейнеры и будут регулярно менять, чтобы сохранить "свежесть". Создатель музея Самюэль Уэст гордится, что у них "самый вонючий сыр в мире".

Музей паразитологии

Единственный в мире музей паразитов находится в Токио. Двухэтажная экспозиция насчитывает около 45 тысяч червей и 300 других паразитов. Музей был основан в 1953 году доктором медицинских наук Сатору Камегай и пополнялся при поддержке государства и частных инвесторов.

На первом этаже размещены отдельные виды паразитов, а на втором — пораженные ими органы людей и животных. Жемчужина коллекции — девятиметровый червь, поселившийся в теле молодого японца. Стоит сразу успокоить чувствительных посетителей — все экспонаты неживые и хранятся в колбах с формалином.

Все же при посещении экспозиции требуется соблюдать правила — не пить и не есть, в том числе конфеты, запрещена даже жвачка. Еще одна особенность музея — сувенирный магазин, где продаются майки, сумки и брелоки с изображением паразитов.

Музей мышьяка

Жуткий музей есть и в России — в маленьком городе Свирске Иркутской области в 2017 году открылся Музей мышьяка. Когда-то здесь располагался металлургический завод, а сегодня экспозиция рассказывает об опасных и полезных свойствах химического элемента.

Для большинства людей мышьяк ассоциируется с ядом, но в наши дни он используется в пиротехнике, электронике, при изготовлении лекарств и бытовой химии. Все же в первом зале посетителям напоминают о средневековых традициях: здесь вы узнаете о самых изощренных способах убийства с помощью мышьяка.

Затем экспозиция рассказывает о методах его производства и роли в промышленности. Последние залы посвящены концу эры использования мышьяка и ликвидации его остатков. Помимо развлечения, музей преследует цель популяризации промышленного туризма и демонстрации успешного опыта утилизации ядовитых отходов.

Музей смерти

Необычная для жизнерадостной Калифорнии выставочная площадка есть в Лос-Анджелесе. Музей смерти открылся в 1995 году. Основу коллекции составляют "произведения искусства", созданные серийными убийцами, а также фотографии с мест преступлений и страшных ДТП.

Значительная часть экспозиции — экспонаты на тему загробной жизни. Есть даже комната с погребальными аксессуарами и инструментами для бальзамирования. Отдельный зал посвящен самоубийствам. Посетителям с крепкими нервами покажут видео со смертью реальных людей.

Музей трупов

Один из самых неоднозначных музеев мира не имеет постоянной площадки. Его создателя — немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса — прозвали Доктор Смерть. В 1977 году он запатентовал особый способ фиксации мертвых тканей анатомическим пластиком, что позволяет очень долго сохранять тело.

В 1993 году открылся Институт пластинизации, и Хагенс начал собирать коллекцию тел, завещанных добровольцами или полученных из тюрем и колоний. Музей постоянно пополняется экспонатами, из которых Хагенс создает своеобразные скульптуры — без кожи, но часто с ироническим подтекстом.

Патологоанатом назвал свою коллекцию "Мир тела" и путешествует с ней по разным странам, вызывая противоречивую реакцию. Он завещал свое тело музею и после смерти станет одним из экспонатов.