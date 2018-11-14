Музыкальный конкурс "Абжьы зхоу" открыл прием заявок

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Прием заявок на детский музыкальный конкурс "Абжьы зхоу" открылся 14 ноября, рассказала на пресс-конференции Sputnik организатор мероприятия Хибла Мукба.

"Основная цель конкурса - содействие творческому росту молодых, начинающих исполнителей в возрасте от 9 до 16 лет", – отметила организатор.

В конкурсе будут представлены две возрастные группы – от 9 до 13 и от 13 до 16 лет. Участники должны будут пройти два этапа отбора – кастинг, который состоится 25 ноября, и творческая часть, где юные певцы представят хиты на иностранном и абхазском языке.

"Исполнение абхазской песни – это обязательное условие, так как основная цель нашего конкурса - привить молодым певцам любовь к национальной музыке. Но при большом нашем желании у нас не получается обойтись и без иностранного репертуара", - объяснила Мукба.

По словам организаторов, новый музыкальный конкурс даст шанс молодым певцам проявить себя на большой сцене.

"Это площадка для воплощения таланта нашей молодежи. Нужно находить и развивать таких детей и давать им дорогу в будущее. Конкурс станет толчком для юных певцов и местом для популяризации абхазского языка", - сказала креативный директор проекта Ада Адлейба.

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Участвовать в конкурсе могут не только жители столицы, но и певцы из других районов Абхазии. После отборочного тура в финал пройдут 16 человек – по восемь исполнителей в каждой возрастной группе.

"В финале оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри, но мы не будем разглашать имен, потому что могут начаться звонки и подключение различных родственных связей", - объяснила Мукба.

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Финал конкурса пройдет в конце марта, в каждой категории жюри выберет троих победителей.

"Раскроем вам секрет, Хибла также подготовила свой специальный приз для одного из участников. Мы также готовы вручить гран-при, если найдется достойный исполнитель. А он обязательно будет", - отметила Адлейба.

Также организаторы отметили, что попробовать себя на сцене могут не только новички, но и уже опытные юные певцы. В финале участники выступят на гала-концерте совместно со звездами абхазской эстрады.

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Прием заявок на участие в детском музыкальном конкурсе "Абжьы зхоу" пройдет с 14 по 25 ноября. Для участия необходимо записаться по телефону +7(940) 750-35-03.