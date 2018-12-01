VIII фестиваль абхазской культуры "Апсны – страна души" прошел в Краснодаре

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Фестиваль абхазской культуры "Апсны – страна души" прошел в Краснодаре в среду 28 ноября. Об этом Sputnik сообщил Центр национальных культур Краснодара.

Перед началом концертной программы в холле актового зала Центра национальных культур работали тематические площадки: выставка национальной атрибутики и декоративно-прикладного творчества; выставка народного костюма; фотовыставка "Природа и достопримечательности Абхазии"; выставка-дегустация абхазской кухни; "национальная гостиная", представившая гостям инсталляцию народного абхазского дома "апацха".

Открыл фестиваль с приветственным словом председатель Правления Краснодарской краевой общественной организации "Центр национальных культур", председатель Краснодарской краевой общественной организации "Центр абхазской культуры "Апсны" Василий Чанба, поприветствовавший почетных гостей и всех участников фестиваля.

© Foto / Центр национальных культур Краснодара VIII Краевой фестиваль абхазской культуры «Апсны – страна души»

В концертной программе фестиваля приняли участие творческие коллективы, "Центр абхазской культуры "Апсны", приглашенные артисты из Абхазии, студенческие коллективы вузов города.

"С каждым годом интерес к фестивалю возрастает, и в этом году в концертной программе участие приняли известные абхазские певцы, артисты Драматического театра Абхазии Хибла Мыкуба и Автандил Канджария. Выступление гостей из Абхазии было тепло принято краснодарской публикой, певцов несколько раз вызывали на сцену "на бис", - говорится в сообщении.

На вечере звучали стихи на абхазском языке в исполнении самого юного участника фестиваля Лейба Рената. Студенты Кубанского государственного университета, в том числе из Абхазии, представили ансамбль кавказского танца "Асад" под руководством Аслана Тушу: танцоры порадовали зрителей зажигательным танцем "Псуала".

Студия танца "Ритмы Кавказа" выступила на фестивале с зажигательными абхазскими танцами.