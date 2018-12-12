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Сухумский международный кинофестиваль

Сухумский международный кинофестиваль начал прием заявок

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Второй Сухумский международный кинофестиваль пройдет в Абхазии с 18 по 22 апреля.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Прием заявок на участие в Сухумском международном кинофестивале открылся с 10 декабря, сообщил Sputnik директор кинофестиваля Тимур Квеквескири.

"Главный критерий – фильмы должны быть короткометражными. Также мы будем обращать внимание на ментальность, характер картины. Не все фильмы попадут в шорт-лист, но надеемся, что будут и качественные картины", - отметил директор.

Заявку на участие в кинофестивале можно подать на официальном сайте кинофестиваля или через платформу Filmfreeway.

"В прошлом году мы получили около трех тысяч заявок со всего мира, надеемся, что в этом году будет не меньше, а то и больше желающих", - сказал Квеквескири.

Сухумский международный кинофестиваль
© Sputnik / Томас Тхайцук
Победители первого Сухумского международного кинофестиваля

Второй Сухумский международный кинофестиваль пройдет в столице с 18 по 22 апреля. Всего за 5 дней будут показаны от 20 до 30 кинокартин, организаторы также планируют провести мастер-классы по кинематографии.

"Для наших гостей мы также организуем культурную и развлекательную программу. Покажем красоты и достопримечательности нашей страны", - добавил директор.

Сухумский международный кинофестиваль – первый кинофестиваль международного уровня в Абхазии. Впервые фестиваль прошел в Сухуме в 2018 году , в нем приняли участие представители 16 стран Ближнего и Дальнего зарубежья, было показано 32 короткометражных фильма.

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Теги:
кино


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