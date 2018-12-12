Sputnik наградил финалиста Международного конкурса "Щелкунчик"

Конкурс "Щелкунчик" - крупнейшая интернациональная площадка для юных исполнителей, и агентство Sputnik намерено и дальше рассказывать о ярких талантах со всего мира, на всех 32 языках, на которых вещает агентство.

СУХУМ, 12 декабря - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik наградило специальным призом 13-летнего скрипача Данилу Бессонова - финалиста XIX Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик". Награду юному дарованию торжественно вручил директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" и Sputnik Петр Лидов-Петровский.

"Поздравляем Данилу с выходом в финал конкурса, восхищаемся его талантом и упорством и желаем дальнейших побед. Встреча с главным дирижером Большого театра, которую организовал Sputnik, безусловно не пройдет бесследно для творческой карьеры Данилы", - сказал Петр Лидов-Петровский.

Подарком от Sputnik стала экскурсия по "закулисью" главного театра России - Большого, и личная встреча с главным дирижером театра Туганом Сохиевым.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Закрытие Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Вручение такого творческого приза стало возможно благодаря сотрудничеству МИА "Россия сегодня" и Большого театра. Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заключили соглашение об информационном партнерстве.

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© Фото : Сергей Гапон, Stenincontest Конкурс имени Стенина назвал имена лучших молодых фотографов 2018 года

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Международный конкурс "Щелкунчик" позволяет молодым исполнителям не только показать своё мастерство, обменяться профессиональным опытом и выслушать советы выдающихся мастеров. За 18 лет конкурс претерпел много обновлений: расширялась его география, корректировался регламент, модифицировалась система голосования, у конкурса появился Попечительский совет, зрительское смс-голосование, прямые трансляции в эфире и онлайн на сайте канала. Конкурс открывает перед юными музыкантами перспективу дальнейшей профессиональной карьеры: дети поступают в лучшие музыкальные учебные заведения страны, при поддержке известных российских и зарубежных музыкантов выступают с концертами в разных городах России и Европы, участвуют в самых престижных музыкальных форумах и фестивалях.

На конкурс традиционно съезжаются дети из самых разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Австралия, Австрия, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Германия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Норвегия, Сингапур, США, Турция, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония и многие другие страны мира были представлены на конкурсе за все эти годы.