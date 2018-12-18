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Репродукция картины Петра Кончаловского Александр Пушкин (1932 год)

И блогер, и рэпер: в институте русского языка составили портрет современного "Пушкина"

© Sputnik / Юрий Иванов
Культура
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О том, каким должен быть современный "Пушкин" и о значении блогеров, рассказали в Государственном институте русского языка.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Современный "Пушкин" должен быть и образцом использования литературного русского языка, а также блогером и рэпером, заявила ректор Государственного института русского языка Маргарита Русецкая, выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов трехлетней работы программы "Послы русского языка в мире" и планам на 2019 год, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что мы с вами именно те люди, которые могут показать, что ничего страшного в этом нет, и что блогеры - это не страшные какие-то люди, а это люди, которые сегодня современно доносят и очень эффективно доносят мысль, поэтому каждый из нас сегодня, кто хочет быть современным "Пушкиным", должен быть и блогером, и рэпером, и, конечно, еще образцом красивого литературного русского языка", - заявила Русецкая.

Она пояснила, что послы этой программы действительно станут теми экспертами, которые помогут "улучшить ситуацию с русским языком в СМИ", а его изучение в школах получит новую современную молодежную огранку, "со всеми новыми форматами: с рэп-баттлами, с новыми форматами в поэзии".



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