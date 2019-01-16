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Культурный выход: названы самые популярные музеи России в новогодние праздники

© Sputnik / Григорий Сысоев
Культура
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Минкультуры России представило рейтинг самых популярных федеральных музеев в новогодние праздники.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Музеи Московского Кремля и Третьяковская галерея стали самыми посещаемыми музеями в новогодние праздники.

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Согласно данным информационной системы "Учет продажи билетов" Минкультуры России, опубликованными RATA-News, каждый из них в период с 30 декабря по 8 января посетило свыше около 85 тысяч человек.

В тройке лидеров рейтинга также Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который в новогодние праздники посетило свыше 60 тысяч человек.

Кроме того, в первую десятку вошли Государственный исторический музей (47 005 гостей), Государственный Эрмитаж (44 852), Новгородский музей-заповедник (44 087), Русский музей (43 416), Государственный музей-заповедник "Царское Село" (41 910), Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина (40 254), Тульский музей оружия (36 069).



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