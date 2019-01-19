10:28 19 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.33
  • EUR75.58
Поиск

Рио-де-Жанейро назван столицей мировой архитектуры 2020 года

CC BY 2.0 / Christian Haugen / Rio de Janeiro seen from Sugarloaf Mountain
Культура
Получить короткую ссылку
18 0 0

Рио-де-Жанейро станет международной площадкой для обсуждения актуальных глобальных проблем через призму культуры, культурного наследия, городского планирования и архитектуры.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Рио-де-Жанейро станет мировой столицей архитектуры в 2020 году, соответствующее решение приняло ЮНЕСКО совместно с Международным союзом архитекторов в пятницу 18 января.

Рабочий стол архитектора
CC0
Кабмин Абхазии утвердил положение о Госкомитете по строительству и архитектуре

Как следует из заявления, опубликованном на сайте ЮНЕСКО, в Рио-де-Жанейро состоится проводимый раз в три года Всемирный конгресс Международного союза архитекторов. Фактически город станет международной площадкой для обсуждения актуальных глобальных вызовов для культуры, культурного наследия, городского планирования и архитектуры.

"Благодаря целому ряду мероприятий Рио-де-Жанейро в качестве мировой столицы архитектуры продемонстрирует важнейшую роль архитектуры и культуры в рамках устойчивого развития городов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива выбора мировой столицы архитектуры подчеркивает "общее стремление ЮНЕСКО и Международного Союза архитекторов к сохранению архитектурного наследия в городской среде".

По теме

Карту архитектурных памятников Галского района представили в Абхазии
"Опознанные" объекты и культура онлайн: Кобахия подвел итоги работы в 2018 году
Кобахия: планируем создать реестр вывезенных из Абхазии культурных ценностей
Теги:
Градостроительство, культурное наследие, архитектура, Рио-де-Жанейро (штат)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Зима близко: Рица - "заповедник" снега в Абхазии
Сотрудники МЧС помогли раненой нерпе
Раненую нерпу спасли от верной смерти спасатели МЧС России
Инфографика
Крещенские купания: советы и ограничения

Соцсети

Sputnikabkhazia