Рио-де-Жанейро назван столицей мировой архитектуры 2020 года

Рио-де-Жанейро станет международной площадкой для обсуждения актуальных глобальных проблем через призму культуры, культурного наследия, городского планирования и архитектуры.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Рио-де-Жанейро станет мировой столицей архитектуры в 2020 году, соответствующее решение приняло ЮНЕСКО совместно с Международным союзом архитекторов в пятницу 18 января.

Как следует из заявления, опубликованном на сайте ЮНЕСКО, в Рио-де-Жанейро состоится проводимый раз в три года Всемирный конгресс Международного союза архитекторов. Фактически город станет международной площадкой для обсуждения актуальных глобальных вызовов для культуры, культурного наследия, городского планирования и архитектуры.

"Благодаря целому ряду мероприятий Рио-де-Жанейро в качестве мировой столицы архитектуры продемонстрирует важнейшую роль архитектуры и культуры в рамках устойчивого развития городов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива выбора мировой столицы архитектуры подчеркивает "общее стремление ЮНЕСКО и Международного Союза архитекторов к сохранению архитектурного наследия в городской среде".