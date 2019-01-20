Названы самые популярные советские фильмы на Западе

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. В десятку самых популярных советских фильмов на Западе, составленный порталом "Словодел", вошли шесть фильмов режиссера Андрея Тарковского, среди них драма "Сталкер", занявшая первое место рейтинга. На второй строчке военная драма Элема Климова " Иди и смотри", вышедшая в 1985 году.

В десятку также вошли романтическая комедия "Ирония Судьбы, или С легким паром!" 1975 года Эльдара Рязанова, "Война и мир" 1966 года Сергея Бондарчука, а также "Броненосец "Потемкин", снятый в 1925 году Сергеем Эйзенштейном.

Рейтинг был составлен в честь годовщины выхода на экраны самого титулованного советского фильма "Броненосец Потемкин". Фильм Эйзенштейна в 1958 году кинокритики выбрали его как лучшую картину всех времен и народов. В 1978 году он занял первое место в списке ста лучших фильмов, а в 2009 году лента оказалась в списке 15 фильмов, оказавших наибольшее влияние на кинематограф.