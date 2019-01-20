13:56 20 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.33
  • EUR75.58
Поиск

Названы самые популярные советские фильмы на Западе

© Sputnik / РИА Новости
Культура
Получить короткую ссылку
69 0 0

В рейтинг самых популярных советских фильмов на западе вошли работы режиссеров Андрея Тарковского, Сергея Бондарчука и Эльдара Рязанова.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. В десятку самых популярных советских фильмов на Западе, составленный порталом "Словодел", вошли шесть фильмов режиссера Андрея Тарковского, среди них драма "Сталкер", занявшая первое место рейтинга. На второй строчке военная драма Элема Климова " Иди и смотри", вышедшая в 1985 году.

CC0
"Конец фильма?": вернется ли кино в Абхазию

В десятку также вошли романтическая комедия "Ирония Судьбы, или С легким паром!" 1975 года Эльдара Рязанова, "Война и мир" 1966 года Сергея Бондарчука, а также "Броненосец "Потемкин", снятый в 1925 году Сергеем Эйзенштейном.

Рейтинг был составлен в честь годовщины выхода на экраны самого титулованного советского фильма "Броненосец Потемкин". Фильм Эйзенштейна в 1958 году кинокритики выбрали его как лучшую картину всех времен и народов. В 1978 году он занял первое место в списке ста лучших фильмов, а в 2009 году лента оказалась в списке 15 фильмов, оказавших наибольшее влияние на кинематограф. 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: ралли, протесты и высокая мода
К истокам: как азербайджанская художница возрождает забытый вид искусства
Инфографика
Крещенские купания: советы и ограничения

Соцсети

Sputnikabkhazia