Киноакадемия назвала претендентов на "Оскар"

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Организаторы кинопремии "Оскар" объявили номинантов на самую главную в киноиндустрии статуэтку в ходе онлайн-трансляции, которая велась на сайте киноакадемии, сообщает РИА Новости.

Номинация "Лучший фильм года"

На эту премию претендуют восемь картин, в том числе "Зеленая книга" Питера Фаррелли, "Рома" Альфонсо Куарона и "Звезда родилась" Брэдли Купера.

Конкуренцию им составят "Богемская рапсодия" Брайана Сингера, "Черная пантера" Райана Куглера, "Черный клановец" Спайка Ли, "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса и "Власть" Адама Маккея.

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке"

Картина "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, ливанская картина "Капернаум", лента польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война", "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корээды и немецкая картина "Работа без авторства" будут бороться за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

В шорт-лист не вошла картина Сергея Дворцевого "Айка", представленная Казахстаном. Ранее ее включили в девятку претендентов на номинацию.

Номинация "Лучший режиссер"

Номинацию на премию получили:

мексиканский режиссер Альфонсо Куарон за ленту "Рома";

польский режиссер Павел Павликовский за картину "Холодная война";

греческий режиссер Йоргос Лантимос за "Фаворитку";

американский режиссер Спайк Ли за "Черного клановца";

американский режиссер Адам Маккей за "Власть".

Номинация "Лучшая актриса"

На "Оскар" за лучшую женскую роль выдвинуты:

Леди Гага за роль в фильме "Звезда родилась";

Оливия Колман за роль королевы Елизаветы Второй в фильме "Фаворитка";

Ялица Апарисио за роль служанки в мексиканской картине "Рома";

Гленн Клоуз за фильм "Жена";

Мелисса Маккарти за картину "Сможете ли вы меня простить?".

За награду в категории "Лучшая женская роль второго плана" будут бороться Эмми Адамс ("Власть"), Эмма Стоун и Райчел Уайс за фильм "Фаворитка", Марина Де Тавира ("Рома") и Реджина Кинг за фильм "Если Бил-стрим могла бы заговорить".

Номинация "Лучший актер"

"Лучшим актером" могут стать:

Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в картине "Богемская рапсодия";

Брэдли Купер за фильм "Звезда родилась";

Кристиан Бейл за картину "Власть";

Уиллем Дефо за ленту "Ван Гог. На пороге вечности;

Вигго Мортенсен за "Зеленую книгу".

За роль второго плана среди актеров номинацию на "Оскар" получили Махершала Али ("Зеленая книга"), Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?"), Сэм Эллиотт ("Звезда родилась"), Сэм Рокуэлл ("Власть") и Адам Драйвер ("Черный клановец").

Номинация "Лучший мультфильм"

Полнометражные мультипликационные картины, номинированные на "Оскар":

"Мирай из будущего";

"Остров собак";

"Человек паук: Через вселенные";

"Суперсемейка 2";

"Ральф против интернета".

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук.

Академия была основана в Лос-Анжелесе в 1927 году, инициатива по ее созданию принадлежит главе киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Луису Майеру.

В настоящее время "Оскары" вручаются по 24 номинациям. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии.