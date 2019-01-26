Новости дня: диктор Эмма Адлейба отмечает юбилей

Одному из первых абхазских дикторов Эмме Адлейба 26 января исполняется 60 лет. О том, как сложился профессиональный путь ведущей Абхазского телевидения и чем она сейчас занимается, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Асида Квициния, Sputnik

Сорок лет назад началось становление Абхазского телевидения. Каждую субботу один раз в неделю со всех экранов страны звучала абхазская речь. Новости на абхазском языке зрителям передавала одна из первых дикторов национального телевидения Эмма Адлейба.

© Фото : из архива Эммы Адлейба Эмма Адлейба

Главный редактор Абхазского радио Константин Герхелия и первый режиссер Абхазского телевидения Гурам Амкуаб занимались формированием состава телевидения. Искали во всех районах Абхазии сотрудников разных специальностей, не только журналистов, но и режиссеров, ассистентов, телеоператоров, звукорежиссеров, дикторов, инженеров, электромехаников, водителей. Для набора дикторов проводились специальные кастинги.

К этому времени Эмма Адлейба работала диктором на Абхазском радио, была автором и ведущей детской передачи. Абхазское телевидение было новым явлением и вызывало большой интерес у ведущей.

"К открытию телевидения готовились основательно. Проводили отбор и сотрудников отправляли в Тбилиси на обучение. На конкурс дикторов я решила не идти. Кастинг посещали люди, не имеющие опыт работы ведущих, а у меня опыт был, и мне казалось, это будет нечестно", - вспоминает диктор.

В прямом эфире

6 ноября 1978 года вышел первый эфир на абхазском языке, его вели Кама Джопуа и Леонид Хишба. Спустя неделю Эмму Адлейба, которая была в отпуске, срочно вызвали на работу и неожиданно для нее сообщили, что ей предстоит вести эфир.

"Несмотря на внезапность предложения, я не отказалась, мне было интересно попробовать себя в новом формате. Мы прошли в студию, я прочла новость, все получилось с первого раза, и мы приступили к работе. А в следующую субботу я вышла в прямой эфир, после него председатель Шамиль Пилия вызвал меня к себе и поздравил с успешно проведенным первым эфиром", - продолжает она.

© Фото : из архива АТ и личных архивов сотрудников Сотрудники телевидения. Слева направо: Амиран Гамгия, Заира Бигвава, Эмма Адлейба, Людмила Хагба

Опыта на телевидении не было ни у кого, кроме режиссера Гурама Амкуаб. Окончив режиссерский факультет в Питере, он работал на сочинском телевидении. Первый состав телевидения смотрел на Гурама Амкуаб как на источник профессиональной информации, а он в свою очередь помогал и направлял всех сотрудников Абхазского телевидения.

"Самое интересное в профессии ведущей - это возможность пообщаться в студии с такими людьми, как Шалва Инал-ипа, Георгии Дзидзария. Готовиться к серьезным передачам мне помогал очень хороший редактор Рауль Ласурия. Технику нам выдали старую, новую мы не могли себе позволить, она постоянно останавливалась, и нам приходилось начинать заново. Несмотря на такие условия, мы делали новости и делали совсем не плохо. Работа была на первом месте, мы отдавали всю энергию ей, работали с удовольствием и на энтузиазме", - с гордостью говорит Эмма Адлейба.

Проверка на чувства

Как рассказывает ведущая, за все время работы Абхазского телевидения самый сложный этап приходится на военное и послевоенное время. Сотрудники телевидения не получали зарплат, вокруг царила разруха. Но ответственность не позволяла пропустить и день работы, складывалось чувство, что все развалится, если кто-нибудь из сотрудников пропустит хоть один день работы, вспоминает она.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Диктор Эмма Адлейба в студии телевидения. Город Сухум

"Дни были заполнены жуткими событиями, каждый день происходило то, что выбивало нас из колеи. И, собравшись с духом, мы несли эти новости в эфир. Зрители потом рассказывали, что по моему взгляду они могли определить, какие новости их ждут. Скрывать эмоции казалось невозможно, но я старалась держаться и не выдавать своих чувств в эфире, это удавалось не всегда. В 1989 году в Абхазии проходило множество митингов, нарастало абхазо-грузинское противостояние. Позицию народа передавало Абхазское телевидение. Я как-то раз не выдержала и начала читать с такой злостью и ненавистью, что привело в недоумение всю съемочную группу, а я этого даже не заметила. Но для себя я решила, что больше такого себе не позволю", - говорит она.

Журналист навсегда

Последние пятнадцать лет Эмма Адлейба работает редактором на Абхазском телевидении. Сменить направление было непривычно для ведущей. Диктор испытывает большое волнение во время эфира, и с годами это не проходит. Работа редактора дала возможность ведущей ощутить облегчение и отпустить большой груз ответственности, но по работе диктора Эмма Адлейба продолжает скучать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эмма Адлейба

По словам ведущей, в профессии журналиста самое главное - получить хорошее образование и пользоваться возможностями, которые современный мир может предложить молодым специалистам. Выбирая профессию в СМИ, человек не должен прекращать работу над собой, необходимо постоянно заниматься саморазвитием, стажироваться за пределами страны.

"Наши журналисты должны выезжать, узнавать новое, перенимать хороший опыт и использовать свои навыки здесь. Но, к сожалению, у страны нет таких возможностей, и молодым специалистам приходиться искать их самостоятельно", - говорит она.

Эмма Адлейба продолжает работать редактором на Абхазском телевидении, стараясь держать баланс между семьей и работой, уделять внимание этим важным сферам своей жизни.

В 2013 году в 35-летний юбилей Абхазского телевидения Эмма Адлейба получила почетное звание "Заслуженный деятель культуры Республики Абхазия".