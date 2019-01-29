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Международный конкурс Ты супер!

Третий сезон "Ты супер!" начнется с гала-концерта в Кремле

© Foto / НТВ
Культура
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Телеканал НТВ объявил о запуске третьего сезона международного вокального шоу "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. В преддверии телевизионной премьеры, на сцене Государственного Кремлевского дворца 5 марта пройдет большой благотворительный гала-концерт, участниками которого станут дети из нового и предыдущих сезонов, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Международный вокальный конкурс Ты супер! на НТВ 17.02.2018
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" объявил кастинг в третий сезон

Компанию участникам "Ты супер!" на сцене Кремля составят Игорь Крутой, Елка, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Зара, Евгений Маргулис, Алсу и другие. Все вырученные от продажи билетов деньги будут направлены в благотворительный фонд "Ты супер!", созданный на базе проекта и нацеленный на оказание помощи юным талантам, оставшимся без попечения родителей.

Главным отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. Бессменным ведущим в новом сезоне остается Вадим Такменев, а имена жюри пока не были озвучены.

"Нам показалось важным в этот раз отойти от стандартных правил проекта и дать возможность детям из прошлых сезонов продемонстрировать то, чего они уже добились. Ведь многие из них поступили в специализированные школы и другие образовательные учреждения, совершенно по-новому раскрылись. Мы следим за их жизнью и помогаем реализоваться на других конкурсах, таких, например, как "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение". К ним присоединятся новые не менее талантливые участники. Вместе они создадут уникальный третий сезон "Ты супер!", который уже давно вышел за рамки телевизионного проекта", - сказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Финал международного конкурса Ты супер!
© Фото : НТВ
Финал международного конкурса "Ты супер!"

За два года существования проекта "Ты супер!" шоу помогло раскрыть свои вокальные данные и сделать первые шаги в профессиональную музыкальную карьеру 174 талантливым детям. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели долгожданных родителей.

В первых сезонах в проекте участвовали ребята из России и стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Пробовали свои силы вокалисты из Германии и Сирии.

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Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце
© Sputnik / Евгения Новоженина
Финал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце

Недавние участники конкурса "Ты супер!" сегодня частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. А победительница второго сезона Диана Анкудинова стала самой популярной среди всех музыкальных роликов на российском YouTube, заняв первое место по просмотрам в 2018 году. Эпизоды проекта на сайте НТВ и на официальном YouTube-канале набрали 300 млн просмотров.

Финальное выступление Дианы Анкудиновой на шоу "Ты супер">>

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"Ты супер!"


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