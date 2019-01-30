Урачка с душой Гамлета: Народный артист Абхазии Сергей Габния отмечает юбилей

О том, как его поздравили коллеги, как он обманул грузинских солдат во время разведки в тылу врага, как его спутали с криминальным авторитетом в России, почему юбиляр так и не сыграл любимую театральную роль и кто ему дал на это надежду, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Поздравить Урачку с юбилеем

В День рождения Сергея Габния юбиляра чествовали в Абхазском драматическом театре. Скромно, но в теплой семейной обстановке. Именинник сам не хотел излишней суеты и празднества, так как совсем недавно ушла из жизни его подруга, Заслуженная артистка Абхазской АССР, Народная артистка Абхазии Нелли Лакоба. Но коллеги оставить без внимания Габния в такой день не могли.

Стол с шампанским, кофе и шоколадным тортом был накрыт прямо в кабинете гендиректора театра. Наполнив бокалы, слово взял Нодар Чанба, который от имени всего коллектива поздравил артиста с юбилеем, вручил адресное письмо и подарил французские духи.

"Честно говоря, я никогда не отмечал свой день рождения, спасибо вам большое за это. В этом театре я работаю с 1968 года, и были спектакли, где одновременно играл несколько ролей. Все удивлялись, как я успевал переодеваться, перегримироваться. В этом мне помогало то, что в молодости я был кандидатом в мастера конного спорта", - так плавно мы погрузились в воспоминания Сергея Габния.

Многие друзья и коллеги Сергея Габния называют его Урачкой. Именинник поделился тем, откуда пошло это прозвище.

Дело было еще в молодости. Во время одного из застолий он завел "урачку" – затяжной подбадривающий клич в адрес человека, осушающего бокал вина до дна. Что-то похожее на "пей до дна" по-русски. Своими голосовыми данными новоиспеченный солист удивил многих, и кто-то из его знакомых предложил сходить с ним в музыкальное училище, где на тот момент проходил набор абитуриентов.

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"Я тогда впервые увидел пианино. Было это в далеком 1959 году. Педагог решил проверить мой голосовой диапазон и начал наигрывать музыку. Я сумел взять две октавы, и меня приняли. Затем меня начали уговаривать поступить в театр музыкальной комедии в Курске, куда я в итоге и поехал", - поделился воспоминаниями юбиляр.

Уже закрепившееся прозвище с годами слегка видоизменилось и это однажды поставило Габния в неловкую ситуацию. В тот день студент Сергей отдыхал вместе с друзьями из Абхазии в одном из курских ресторанов, где его спутали с криминальным авторитетом. По его рассказу, за соседним столиком сидела группа молодых людей из блатного мира, которые услышали, как его называют Уркой (вор, преступник - ред).

"Они к нам подсели и меня представили как Урку. Это их почему-то очень обрадовало. Наши новые знакомые говорили на каком-то своем языке, и я ничего не понимал. Весь вечер молчал. Единственное, что я знал из всех этих слов, – это "лопатник" (кошелек - ред.), еще из кино знал значение слова "моргалы" (глаза - ред.). Вдруг один из них меня спросил, почему я ничего не говорю. Я ответил, что не люблю много говорить. Тогда он обратился к своим друзьям и сказал, что такого качества им не хватает", - смеясь во весь голос, рассказал Габния.

Кино и трюки

Именинник продолжил делиться самыми яркими воспоминаниями из жизни и завладел вниманием всех за столом. В жизни Сергея Габния комичных ситуаций, наверное, не меньше, чем на сцене.

Габния - заслуженный каскадер Абхазии, и ему нередко приходилось выполнять опасные трюки. В 1974 году в Новом Афоне снимали один из эпизодов "Белого башлыка" по мотивам поэмы Баграта Шинкуба "Песнь о скале" о народном герое Хаджарате Кяхба. В этой ленте он выполнил 12 трюков, но это не самое удивительное.

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Габния играл роль командира карательного отряда поручика Гидала, которого по сценарию повесили вверх ногами. Если для героя поэмы это длилось недолго, то для артиста это затянулось на один час и двадцать минут.

"Оператор тогда сказал, что мое выражение лица слишком здоровое для человека, которого повесили и необходимо дождаться нужного эффекта, чтобы зритель поверил. Объявили перерыв на 10 минут и пошли на обед. Из-за выпивки и закуски про меня напрочь забыли, на целых час и двадцать минут", - рассказал юбиляр.

Это устрашающую картину увидела местная жительница и подняла тревогу. Начала звать на помощь. На крики прибежали и сами киношники, которые забыли о своем коллеге. Эффект от этого превзошел все ожидания. Лицо Габния даже слишком покраснело и распухло, но эпизод все же был снят. За каждый трюк каскадер по тем временам получал 150 рублей.

Театр войны и лучшая роль

Кавалер ордена Леона Сергей Габния прошел всю Отечественную войну народа Абхазии. 18 августа 1992 года он вошел в состав батальона Мушни Хварцкия, был у истоков создания разведывательных групп. Юбиляр вспомнил еще один забавный случай, который приключился с ним во время войны на горе Кутыщха в Верхней Эшере.

"Там было наше укрепление, которое в большей степени было отвлекающим маневром, чтобы противник думал о том, что это командный пункт. Грузины начали из танков и орудия обстреливать нас. Я лежал в блиндаже, и меня больше раздражал не обстрел, а огромные мухи, которые надо мной летали. Это было просто невыносимо. Я не стерпел, встал и начал стрелять из автомата по этим мухам. Опустошил один рожок и убил одну муху", - с улыбкой поделился Габния.

Талант актера спас жизнь Габния в ходе разведывательной операции уже после войны. Он проник на территорию врага и неожиданно натолкнулся на отряд военных. Здесь ему понадобилось все его мастерство. По рассказу ветерана, тогда он сыграл лучшую свою роль – роль сумасшедшего.

Прикинувшись дурачком, он убедил военных в том, что не представляет никакой угрозы, но избежать побоев ему все же не удалось.

Мечты о Гамлете

Габния признался, что всю свою жизнь он мечтал сыграть роль шекспировского Гамлета, но сделать это ему удалось лишь на армейской "сцене". По его мнению, этот образ самый лучший для творческого развития каждого актера. Юбиляр с сожалением отметил, что из-за возраста он уже не сумеет воплотить свою мечту в реальность.

"Я согласен даже на дублера", - с грустью сказал именинник.

© Sputnik / Бадри Есиава День рождения Сергея Габния

Гендиректор Абхазского драмтеатра Нодар Чанба поспешил успокоить артиста и напомнил ему о том, что много лет назад Нелли Лакоба провела вечер несыгранных ролей, где Гамлета тогда великолепно сыграл Вячеслав Аблотия.

"У меня тоже в планах провести такой вечер. Так что, Урачка, у тебя еще будет такая возможность", - пообещал Чанба.

Народный артист Республики Абхазия, актер театра и кино Сергей Габния родился в 1939 году в селе Калдахуара Гудаутского района. Он сыграл около 30 ролей в кино, в том числе эпизодических и до 300 ролей в театре.