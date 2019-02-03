Гаделия о фестивале Hubble Fest III: наблюдал за музыкой Вселенной

В рамках фестиваля были представлены произведения Иоганна Баха в исполнении Луки Гаделия и Государственного духовного оркестра России.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие фестиваля Hubble Fest III "Музыка Вселенной. Видеоинсталляция: Вселенная глазами телескопа Hubble" в Кафедральном соборе Петра и Павла в Москве собрало аншлаг, рассказал корреспонденту Sputnik участник фестиваля органист Лука Гаделия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гаделия об участии в фестивале Hubble Fest III: под звуки органа подстроятся звезды

Главная тема фестиваля – музыка звезд. Перемещение звезд во Вселенной транслировалось на стены Кафедрального собора Петра и Павла. Совместно с Государственным духовым оркестром России Гаделия представил зрителям произведения Иоганна Баха.

"Идея фестиваля представить музыку, которая не имеет рамок времени и всяческих границ, а музыка Баха уже априори считается незыблемой, связывающей какие-то глобальные вещи. В звучании органа все это выглядело очень органично", - рассказал органист.

По словам Гаделия именно в рамках подобных фестивалей музыканты могут получать удовольствие от творчества и не думать о конкурсных условиях.

"Хотя работа с органом очень сложная вещь, я уже на репетициях пытался отключаться от профессиональных вещей и подключиться к общему действу. Кроме того, картины звездного неба, которые транслировались на стену Собора, привлекали внимание. Во время выступления хотелось не только играть, но и наблюдать за всем этим. К сожалению, не всегда получалось", - отметил он.

Концертные программы фестиваля Hubble Fest III "Музыка Вселенной. Видеоинсталляция: Вселенная глазами телескопа Hubble" в московском Кафедральном соборе Петра и Павла продлятся до 12 апреля.