Умер народный артист России Сергей Захаров

Предварительной причиной смерти называют проблемы с сердцем, дата и место прощания не сообщаются.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Известный советский певец, народный артист России Сергей Захаров скончался в возрасте 68 лет, сообщает РИА Новости.

Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве. В 1971 году поступил на отделение музыкальной комедии училища имени Гнесиных в Москве, а через два года перевелся в Ленинградское музыкальное училище.

В 1974-ом завоевал первую премию на международном конкурсе "Золотой Орфей". В 1975 году сыграл одну из главных ролей в музыкальном фильме "Небесные ласточки".

Широкому зрителю известен по хитам "Три белых коня", "Татьянин день", "Отцвели хризантемы", "Московские окна", "Очи черные".