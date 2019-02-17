"Призрачная нить" и спектакли: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 18 по 24 февраля.

РУСДРАМ

В Русском драматическом театре 19 февраля в 19:00 покажут спектакль "Широколобый", который впервые предстал перед абхазским зрителем в июне 2018 года в рамках Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера. "Широколобый" – история о любви, предательстве, жизни и смерти – о самых волнующих человека темах. Все это Фазиль Искандер передает в аллегорической форме через образы животных. Почти все сцены мы видим глазами главного героя – Широколобого (Люпчо Спасов).

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ

Уже 22 февраля в 19:00 РУСДРАМ порадует полюбившейся абхазскому зрителю комедией "Примадонны". История о том, как два безработных актера используют свой дар перевоплощения, чтобы заполучить чужое наследство. А вот удастся ли им это, узнайте сами.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

Абхазский Государственный драмтеатр имени Самсона Чанба

В Абхазском драмтеатре 19 и 22 февраля планировались спектакли "Гумистинская баллада" и "Пастух и кот". Но из-за болезни актера спектакли отменяются.

© Sputnik Премьера спектакля Мадины Аргун «Гумистинская Баллада»

Абхазский Молодежный театр

В Молодежном театре 20 февраля в 18:30 покажут спектакль "Инапха Кягуа". Режиссер-постановщик — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") II степени, Народный артист Абхазии, актер и режиссер Шалва Гицба.

Инапха Кягуа — благородный абхаз, ревнитель прав простого народа, обижаемых дворянами крестьян. Исполнитель главной роли в спектакле "Инапха Кягуа" актер Аслан Анкуаб.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля молодежного театра "Инапха Кягуа"

Абхазская Госфилармония

22 февраля в 18:00 в филармонии состоится юбилейный концерт ансамбля "Абаза". Вход бесплатный.

SKLAD

На культурной площадке SKLAD 19 февраля в 19:00 покажут фильм "Призрачная нить" режиссера Пола Томаса Андерсена.

© Foto / Annapurna Pictures Призрачная нить

Очамчыра

20 февраля в 11:00 в Центральной библиотеке Очамчыры состоится вечер поэзии.

Гал

22 февраля в 15:00 в Доме культуры состоится праздничный концерт ко Дню защитника Отечества.