Медведи розданы: чем закончился Берлинский кинофестиваль

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Абсолютным фаворитом критиков и зрителей стал фильм "Синонимы" израильского режиссера Надава Лапида, который получил "Золотого медведя", пишет РИА Новости.

© Depositphotos / MidoSemsem Киноакадемия назвала претендентов на "Оскар"

Награды также получили артисты китайской картины "Прощай, мой сын" Вана Сяошуая и французский режиссер Франсуа Озон.

Изначально в гонке за "медведями" участвовали 17 картин, но фильм "Одна секунда" Чжана Имоу выбыл из конкурса из-за проблем, возникших в период постпродакшн.

Торжественная церемония награждения проходила в субботу вечером на центральной площадке фестивале — Берлинале паласт. В зале присутствовали члены жюри во главе с французской актрисой Жюльет Бинош, директор фестиваля Дитер Косслик, который в последний раз выступил в этой должности, и участники Берлинале.

"Синонимы"

Фильм "Синонимы", выигравший главную награду, рассказывает о молодом израильтянине Йоаве, который ищет новую идентичность в Париже, отказываясь от родной речи. Он старательно заучивает наизусть словарь французского языка, громче всех распевает Марсельезу на подготовке к сдаче миграционного экзамена и готовится жениться на настоящей парижанке.

Режиссер Надав Лапид признался, что посвятил эту картину своей матери, которая ушла из жизни в процессе его работы над фильмом.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова 69-й Берлинский кинофестиваль. День десятый

Франсуа Озон

Режиссер Франсуа Озон получил свою первую серьезную награду на международном уровне. Жюри присудило ему гран-при — "Серебряного медведя" за картину "По милости Божией", которая осмысляет громкую историю католического священника Бернара Прейна, обвиненного в педофилии.

По медведю

Двух "Серебряных медведей" Берлинале получили китайские актеры Ван Цзинчунь и Юн Мэй, которые сыграли супружескую пару в картине "Прощай, мой сын" Вана Сяошуая.

Трехчасовая драма рассказывает о жизни семьи, которая много лет пытается пережить утрату единственного сына, трагически погибшего в детстве. Ситуация обостряется тем, что в Китае действует строгая политика одного ребенка.

Лучший режиссер

Лучшим режиссером по версии жюри Международного берлинского кинофестиваля стала представительница берлинской школы кинематографа Ангела Шанелек за фильм "Я был дома, но…".

Шанелек также рассматривает семейные проблемы, но представляет зрителю более философский взгляд на происходящее. Фильм рассказывает о таинственном исчезновении 13-летнего мальчика. Он возвращается домой через некоторое время, но его отношения с матерью меняются навсегда.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова 69-й Берлинский кинофестиваль. День десятый

Лучший сценарий

Награду за лучший сценарий присудили картине "Пираньи Неаполя" молодого итальянского режиссера Клаудио Джованнези. Драма повествует о преступной группировке, состоящей из совсем юных мальчишек, которые живут в Неаполе.

Сценаристу картины и автору романа Роберто Савиано неаполитанская мафия вынесла смертный приговор за столь откровенный рассказ, поэтому уже долгое время он живет под круглосуточной охраной.

"Мы снимали фильм о детях, которые хотят изменить свою жизнь и поэтому начинают войну", — сказал Савиано на пресс-конференции после награждения. Он подчеркнул, что всегда помнит о том, что где-то его ждет смерть, но осознание этого не мешает ему жить полной жизнью.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова 69-й Берлинский кинофестиваль. День шестой

Один из крупнейших международных фестивалей Берлинале проходил в столице Германии с 7 февраля, в воскресенье зрители получат возможность еще раз увидеть многие картины, после чего смотр официально завершится.