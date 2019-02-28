Это будет масштабно: "мать драконов" раскрыла детали финала "Игры престолов"

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Актриса Эмилия Кларк, исполнившая Дейнерис Таргариен в сериале "Игра Престолов", рассказала чего ожидать поклонникам от восьмого сезона сериала, пишет РИА Новости.

По словам актрисы Эмилии Кларк, восьмой сезон "Игры Престолов" будет самым интригующим и "шокирует" некоторых зрителей.

"Это будет масштабно! Это все, что каждый должен знать. Нам потребовалось много времени, чтобы снять этот фильм. Некоторые вещи будут шокировать людей", - сказала актриса.

Сериал по романам писателя Джорджа Мартина серии "Песнь льда и пламени" стал популярным благодаря неожиданным сюжетным поворотам и гибели многих главных героев. "Игра престолов" выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми".