12:00 28 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.76
  • EUR74.82
Поиск

Это будет масштабно: "мать драконов" раскрыла детали финала "Игры престолов"

© Foto / Bighead Littlehead / HBO
Культура
Получить короткую ссылку
29620

Восьмой и финальный сезон сериала "Игра престолов" выйдет 14 апреля.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Актриса Эмилия Кларк, исполнившая Дейнерис Таргариен в сериале "Игра Престолов", рассказала чего ожидать поклонникам от восьмого сезона сериала, пишет РИА Новости.

По словам актрисы Эмилии Кларк, восьмой сезон "Игры Престолов" будет самым интригующим и "шокирует" некоторых зрителей.

"Это будет масштабно! Это все, что каждый должен знать. Нам потребовалось много времени, чтобы снять этот фильм. Некоторые вещи будут шокировать людей", - сказала актриса.

Сериал по романам писателя Джорджа Мартина серии "Песнь льда и пламени" стал популярным благодаря неожиданным сюжетным поворотам и гибели многих главных героев. "Игра престолов" выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми".

По теме

Создатели "Игры престолов" сняли специальный эпизод с умершими героями
Джордж Мартин анонсировал продолжение "Игры престолов"
Опубликованы кадры последнего сезона "Игры престолов"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конкурс Снято на iPhone
Яркие цвета, архитектура и отражения: лучшие фото, снятые на iPhone
Смелая утка обвела тигра вокруг пальца
Утка обхитрила тигра и спаслась от когтей хищника
Вегетарианство: за и против
Вегетарианство: польза и риски

Соцсети

Sputnikabkhazia