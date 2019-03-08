Театр без меры: жизнь и творчество Анны Аргун-Коношок

О том, как Анна Аргун-Коношок попала в театр, какие роли она сыграла, как она относилась к своей профессии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"…Вот она нежная, голубоглазая, воздушная, озаренная дыханием жизни Дездемона или страдающая Гулиза, ставшая жертвой буйного княжеского двора. А вот сильная, мужественная, преданная делу революции Оксана или тихая, робкая, влюбленная Шазина. Их сменяют коварные изменницы Саида, Рукая", – так точно и всего в трех предложениях искусствовед Алексей Аргун описывает актрису широкого диапазона, создавшую на сцене разнохарактерные лирические, драматические, сатирические образы, Анну Аргун-Коношок.

Анна Бидовна Аргун родилась в селе Куланырхуа Гудаутского района. Маленькая с любопытным взглядом девочка очень любила читать стихи. Она, как пишет Алексей Аргун в своей книге "Талант и вдохновение", без запинки, с большим волнением то тихо, то громко и гневно читала поэмы "Абаата Беслан" и "Навей и Мзауч" классика абхазской поэзии Иуа Когония.

© Foto / Музей абхазского театра Анна Аргун-Коношок

"Вечерами после работы, поужинав, садились у костра в доме гостеприимного Биды Аргун и начинали просить маленькую "артистку" прочесть что-нибудь. Первое время Аня стеснялась, но постепенно привыкла, а впоследствии даже сама начинала читать новые стихи, которые ей особенно нравились", – рассказывает о ней искусствовед.

Со сценой Анна Аргун познакомилась уже в школьном возрасте. Родители заметили талант дочери и отдали ее для продолжения учебы в сухумскую школу-интернат. Там был организован драматический кружок, в котором ставили спектакли и готовили концерты. Одной из первых участниц драмкружка стала Анна Аргун.

Во время летних каникул школьники со своими спектаклями и концертами ездили в города и села Абхазии.

"Не везде можно было встретить зрительный зал со сценой. Порой даже давали представление прямо на балконе правления колхоза или сельсовета", – вспоминала сама актриса.

Однажды в школе-интернате Анну вызвали к директору. Оказалось, что за ней приехал сам Василий Домогаров – преподаватель первой профессиональной Абхазской театральной студии. На следующий день Анна уже прощалась со своими школьными друзьями и держала путь в город, где ее ждала другая школа. Под руководством Домогарова.

"Анна Бидовна всегда с теплом отзывалась о Василии Домогарове. Для нее он был подобен богу, очень любила и уважала его", – вспоминает театровед Светлана Корсая.

Совсем юная, с пухлыми розовыми щечками, с коротко подстриженными пышными волосами Анна Аргун села за парту с Шарахом Пачалиа, Разанбеем Агрба, Лео Касландзия, Азизом Агрба, которые впоследствии станут прославленными мастерами абхазской сцены.

Впервые в театре Анна Аргун появляется в 1931 году в массовых сценах в спектакле "Киараз" Самсона Чанба и в роли слесарши в комедии "Ревизор" Гоголя. Вскоре Домогаров занимает ее в роли Вишневской в спектакле "Доходное дело" по пьесе Островского.

© Foto / Музей абхазского театра Спектакль "Доходное дело"

Человек-весна

Анна Аргун-Коношок была не только хорошей актрисой, но и замечательным человеком.

"Помнится мне, она любила приглашать к себе домой, угощать блюдами собственного приготовления. Во время этих посиделок она с нами делилась интересными историями, театральными байками. У нее было удивительное чувство юмора и умение красиво рассказывать истории", – вспоминает Светлана Корсая.

Анна Бидовна была необычайной красоты актриса. Для многих, кто с ней был знаком, она ассоциируется с зеленым цветом – с весной и возрождением.

"Анна Бидовна была ярким человеком, она была очень красивой, женственной и интеллигентной. Есть женщины, которые никогда не стареют, независимо от возраста. Анна Бидовна всегда была молодой. Из сегодняшних актрис такая Вика Маан. Вот когда человек не теряет свежесть, сочность. Это зависит от человеческих качеств, от интеллекта, от природы человека, – отметил Кесоу Хагба. – Это счастье было репетировать и выступать на одной сцене с актрисой такого уровня".

Чувство меры

Анна Аргун-Коношок была актрисой широкого диапазона. За свою творческую карьеру она создала образы разнохарактерных героинь. Играла в произведениях как абхазских, так и зарубежных драматургов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чанба о профессии актера: спектакль сыграть – не в магазин сходить

"У нее было очень много ролей, все и не вспомнишь. Но во всех она была разной. Часто за ее театральным образом невозможно было разглядеть природную красоту Анны Бидовны, потому что в образе появлялись совершенно другие черты", – вспоминает Светлана Корсая.

На сцене важно иметь чувство меры, уметь все взвешивать и не переигрывать. В особенности в комедийных жанрах. Иногда даже талантливые актеры грешат – начинают слишком много импровизировать. Но Аргун-Коношок обладала удивительным чувством меры. По мнению Светланы Корсая, Анна Бидовна всегда чувствовала границу и немного со стороны смотрела на те роли, которые исполняла. И потому на сцене она никогда себе не позволяла лишнего. На сцене она возвышала образ женщины, воспевала ее ум, умение, человечность, ее любовь.

Для Аргун-Коношок важно было всегда сохранять имидж актрисы. Она считала, что зритель не должен видеть ее в повседневной жизни. Поэтому ее невозможно было застать на рынке за покупками продуктов или с тяжелыми пакетами.

"Поэтому я встаю в шесть утра и иду на рынок за покупками, чтобы никто не увидел", – признавалась она театроведу Светлане Корсая.

Для многих коллег Анна Бидовна стала ярким примером того, как надо служить своему театру и как надо работать над собой. По словам Кесоу Хагба, Аргун-Коношок всегда самосовершенствовалась, читала мировую литературу, слушала музыку.

"Впрочем, эта замечательная черта самосовершенствоваться была у актеров старшего поколения. Поэтому они могли великолепно играть в пьесах Шекспира, Лопе де Вега, Шиллера, – считает Хагба. – Как бы ни менялась форма театрального искусства, ритм, темп, всегда важно трепетное, увлеченное отношение к профессии. Конечно, и у них были проблемы, конфликты, но когда дело касалось профессии, они всегда забывали обо всем, ни на секунду невозможно было почувствовать, что между ними что-то происходит. Они в профессии были едины. Очень жаль, что этих качеств сегодня нам всем не хватает".

© Foto / Музей абхазского театра Спектакль "Абраскил"

Театр до конца жизни

В разные годы ей достались роли Шазины в драме "Амхаджир" Самсона Чанба, Кайматхан в пьесе "66-й год" Георгия Гулия, Анжелики в комедии "Жорж Данден". Но вершиной ее творчества, безусловно, стала роль Дездемоны в "Отелло" Шекспира.

"Я сама не застала этот спектакль на сцене Абхазского драмтеатра. Но Анна Бидовна, да и все актеры старшего поколения всегда высоко оценивали этот спектакль, этот образ, который смогла создать на сцене Анна Аргун-Коношок. Эта роль самая главная в ее творчестве", – уверена театровед.

В финальной сцене Отелло (Лео Касландзия) и Дездемоны (Анна Аргун-Коношок), по словам театроведа, актриса смогла с помощью пластики передать все чувства Дездемоны, и зритель невольно сочувствовал не столько Дездемоне, сколько Отелло за то, что ему приходится убивать ее.

"Там есть такой эпизод, когда Отелло говорит Дездемоне: "Когда ты за собою какой-нибудь припомнить можешь грех". Дездемона же отвечает: "Мои грехи - любовь моя к тебе. Смерть за любовь с природой не согласна", - то есть то, что с природой не согласно – это ведь недоразумение. Анна Бидовна с такой любовью смотрела на Отелло, что жалко становилось не Дездемону, а Отелло, что ему приходится ее убивать. Это очень значимый момент, – отметила Корсая. – Я много расспрашивала ее про роль Дездемоны, потому что это важная роль. Но она всегда говорила не о себе, а о том, как Лео Касландзия исполнял роль Отелло. Она говорила, что настолько верила его игре, настолько он правдоподобно играл, что иногда ей даже казалось, что он ее и в действительности душит".

© Foto / Музей абхазского театра Спектакль "Ревизор"

В конце 70-х годов режиссер Валерий Кове берется за постановку "Горе от ума" Грибоедова. Анне Бидовне досталась роль княгини.

"В спектакле Валерия Михайловича Кове "Горе от ума" я играл Молчалина, а она княгиню. Это для меня было счастьем, – вспоминает актер театра Кесоу Хагба. – Анна Бидовна никогда не опаздывала на репетиции, она всегда с улыбкой встречала нас и всегда, как ребенок, смущалась".

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По его словам, репетиции "Горе от ума" проходили динамично, и Аргун-Коношок, несмотря на то, что тогда ей было 65, играла, словно 18-летняя девушка.

"Она выкладывалась на репетициях, хотя у нее были проблемы с давлением. Она перед репетициями посещала больницу, делала капельницы, а затем приходила в театр. Но никому о своих проблемах не рассказывала. Это мы узнали только после смерти Анны Бидовны. Валерий Михайлович до сих пор признается, что преследует чувство вины за то, что не смог вычислить ее болезнь", – сказал Хагба.

Анна Аргун-Коношок так и не успела выйти к зрителю со спектаклем "Горе от ума". Она скончалась на 66 году жизни.

"Можно сказать, что она на сцене и умерла, как Разанбей Агрба. После ее внезапного ухода вся труппа не могла прийти в себя. Ее очень не хватало. Ее место трудно было заполнить", – добавил Кесоу Хагба.